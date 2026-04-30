Eduardo Reina sobre la crisis de confianza en el Gobierno: "La gente empieza a decir: ya no te estoy creyendo"

La caída en la imagen del Gobierno se consolida como una tendencia difícil de revertir en el corto plazo. Así lo aseguró Eduardo Reina, quien explicó que las decisiones políticas no tienen un impacto inmediato en la percepción social. “La opinión pública tarda en responder”, afirmó, y remarcó que los efectos suelen verse recién meses después.

En ese sentido, el analista fue contundente sobre el presente del oficialismo: “La imagen que viene cayendo, viene cayendo significativamente”, detalló, al señalar que el respaldo pasó de niveles cercanos al 60% a una franja actual de entre el 30% y el 40%.

Para Reina, la estrategia del Gobierno de intentar dar un giro rápido a esta situación no está funcionando. “Esto no va a ayudar a lo inmediato, la imagen va a seguir exactamente igual”, advirtió, dejando en claro que las medidas recientes no logran modificar el humor social.

Desgaste político y errores de comunicación

El analista también cuestionó el enfoque discursivo del oficialismo, al considerar que no conecta con las preocupaciones reales de la ciudadanía. “Si sigue hablando de la macroeconomía y de Keynes… es difícil que tuerzan este camino”, sostuvo, en referencia a la desconexión entre el mensaje económico y la realidad cotidiana.

Además, apuntó contra el tono confrontativo del Gobierno. “Me parece desacertado todo, las peleas, los insultos”, expresó, y sumó otro elemento clave: la falta de respuestas claras. “Sigue sin cerrar el tema”, insistió, al referirse a las explicaciones pendientes en torno a la polémica.

Este escenario comienza a reflejarse en estudios de opinión y redes sociales. “La gente ya empieza a decir: ya no te estoy creyendo”, señaló Reina, evidenciando un quiebre en la confianza pública.

Internas, oposición pasiva y señales políticas

En cuanto al rol del oficialismo, el analista sostuvo que la defensa de ciertas figuras responde a decisiones internas. “Es alguien del riñón interno”, explicó, al referirse al respaldo político dentro del Gobierno, aunque admitió tensiones: “Hay algunos que… en el interior te dicen tengo que comerme este garrón”.

Por otro lado, criticó la actitud de la oposición, a la que consideró poco activa. “Todos ellos arrugaron”, afirmó, señalando la falta de liderazgo y de una postura firme frente al contexto. Según su análisis, salvo excepciones puntuales, predominó una actitud pasiva y sin confrontación real.

Finalmente, Reina dejó una lectura sobre los gestos políticos recientes, destacando su valor simbólico. “En política… todos son símbolos. Y este fue un símbolo”, concluyó, en alusión a movimientos que podrían anticipar reconfiguraciones dentro del escenario político.