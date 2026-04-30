Diego Raus sobre la presentación de Adorni: “No se puede decir que hay ganadores y perdedores"

La presentación de Manuel Adorni dejó más interrogantes que certezas en el escenario político. Para Diego Raus, no hubo un claro ganador, sino una estrategia de contención. “No se puede decir que hay ganadores y perdedores. Fue una presentación defensiva”, explicó. En ese sentido, remarcó que el objetivo oficial fue minimizar el impacto negativo: “Cuando uno juega políticamente a la defensiva, lo mejor que le puede pasar es salir sin demasiados daños”.

El acompañamiento del presidente fue clave en esa lógica. Según el sociólogo, la presencia presidencial elevó el nivel institucional del caso y ayudó a frenar a la oposición. “El objetivo era reducir daños. Y por ahora, lo logró”, afirmó, al tiempo que interpretó que el respaldo político evitó una ofensiva más agresiva.

Una oposición que espera y calcula

Raus también analizó la postura opositora, a la que consideró estratégica. Lejos de avanzar con mayor dureza, optó por dejar que el funcionario expusiera su situación. “A la oposición le conviene seguir teniendo a Adorni ahí”, sostuvo, al describirlo como una figura desgastada que obliga al Gobierno a defenderse constantemente.

En esa línea, agregó: “Es alguien que prácticamente no tiene defensa”, lo que convierte su permanencia en un problema político latente. Además, el avance de nuevas pruebas y cuestionamientos mantiene el tema en agenda, prolongando el desgaste oficial.

La economía y el humor social, en el centro

Más allá del episodio puntual, Raus puso el foco en una cuestión estructural: el vínculo entre economía y estabilidad política. “Toda política rupturista se basa en una ecuación: economía y estabilidad política”, explicó. Sin embargo, advirtió que ese equilibrio comienza a romperse.

Por un lado, señaló que la estabilidad macroeconómica no alcanza: “La gente ya está sintiendo los costos en su vida personal, familiar y social”. Por otro, el caso Adorni y otros conflictos debilitan la solidez política del Gobierno. “Esa ecuación se está rompiendo y eso le va a traer costos”, alertó.

En cuanto a una posible recuperación, fue contundente: “Lo que podría frenar la caída es una mejora en la economía de las personas”. Sin embargo, consideró que esto es difícil de lograr en el corto plazo debido a las propias políticas oficiales.

Finalmente, vinculó el malestar social con la pérdida de poder adquisitivo: “La pérdida de consumo de la gente es el combustible del descontento social”, concluyó, marcando un escenario donde la economía cotidiana se convierte en el principal desafío político.