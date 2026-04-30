Eduardo Ibarra: “El Gobierno y Milei fueron los voceros de Adorni, ese es el cambio sustancial”

El analista político, Eduardo Ibarra, en comunicación con Canal E, analizó que la reciente presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso dejó múltiples lecturas políticas y comunicacionales.

Para Ibarra, uno de los puntos centrales fue el cambio en el rol de vocería dentro del oficialismo. “La conferencia de Adorni ayer, nosotros vimos por un lado un gran cambio acerca de que Adorni ha sido, trascendió siendo el vocero del Gobierno Nacional, de la presidencia de Milei, y ayer lo que cambió fue que el Gobierno y Milei fueron los voceros de Adorni. Ese es el cambio sustancial”, explicó.

Javier Milei tuvo su protagonismo en la presentación de Adorni

También remarcó la fuerte impronta escénica del oficialismo: “Hubo, por supuesto, una puesta en escena, como nos tiene acostumbrado el Presidente, el gobierno de Javier Milei”, en referencia a la estrategia comunicacional que combina espectáculo y mensaje político.

En ese marco, Ibarra interpretó el respaldo del Gobierno como un gesto extremo: “Estimo que es un exagerado apoyo para un jefe de gabinete que se encuentra en problemas judiciales, que se encuentra muy cuestionado en la opinión pública”.

Adorni y una nueva estrategia para presentar en el Congreso

Otro de los aspectos destacados fue el cambio en el estilo de Manuel Adorni. En este sentido, señaló que, “ayer se presentó un Adorni ajustado a la letra del discurso que le escribieron”, marcando distancia con su perfil habitual.

Incluso, el entrevistado detalló el nivel de control durante la exposición: “De hecho, en cada cuarto intermedio él iba a revisar, a ver si iba bien. Estaba como muy controlado”. Respecto al mensaje central del funcionario, fue claro: “Lo que él dijo es no cometí ningún delito, no voy a renunciar”.

A pesar de la centralidad política del evento, relativizó su alcance social: “Pero esto en la opinión pública no tuvo ningún tipo de trascendencia”.