Juan Sánchez analizó la desregulación en Argentina: "Avanzó más rápido que Uruguay en los 90"

El economista uruguayo Juan Sánchez analizó en Canal E el proceso de desregulación económica en Argentina y lo comparó con la experiencia de Uruguay en los años 90. En ese marco, planteó similitudes y diferencias entre ambos modelos, así como sus impactos en el crecimiento, la gobernanza y el empleo.

En su análisis, destacó que la desregulación no es un concepto aislado, sino parte de un esquema más amplio que incluye políticas monetarias, regulación estatal y decisiones de largo plazo.

Qué es la desregulación y cómo impacta en la economía

Sánchez explicó que la desregulación implica modificar o eliminar normas que afectan el funcionamiento de los mercados, muchas veces vinculada a procesos de privatización.

"Una cosa es privatizar y regular bien, y otra es desregular sin controles", advirtió, al señalar la importancia de mantener marcos regulatorios eficientes para evitar distorsiones.

Argentina y Uruguay: dos caminos distintos en los 90

El economista destacó que ambos países experimentaron crecimiento durante la década del 90, aunque con estrategias diferentes. En el caso argentino, el proceso fue más profundo y acelerado.

"Argentina avanzó antes, más y mejor en ese proceso de reformas", afirmó, aunque también reconoció que hubo excesos en la privatización de sectores clave.

En contraste, Uruguay aplicó límites a través de mecanismos institucionales como referéndums, lo que frenó parte de las reformas estructurales.

El rol del Estado y los límites de la desregulación

Sánchez sostuvo que el Estado debe mantener un rol activo en la economía, aunque con controles claros para evitar desbordes.

"Yo creo en un Estado presente, pero cuando se desborda hay que ponerle límites", planteó, diferenciándose de posturas más extremas.

Asimismo, remarcó que ni los monopolios públicos ni la desregulación total garantizan resultados óptimos en términos de bienestar.

Regulación débil y problemas estructurales

El economista cuestionó la efectividad de los organismos de control, tanto en Uruguay como en otros países de la región.

"Siempre hay un teléfono rojo desde el poder político que condiciona al regulador", afirmó, al describir las dificultades para lograr independencia en la supervisión.

Esta debilidad institucional, según explicó, limita la capacidad de corregir fallas en sectores clave como el financiero o el energético.

Crecimiento económico y desafíos en el empleo

Sánchez advirtió que el crecimiento actual de Argentina se concentra en sectores como la minería y las finanzas, lo que podría no traducirse en mejoras en el empleo.

"Ese crecimiento no va a cubrir las necesidades laborales de la gente", señaló, en referencia a la falta de impacto en pymes y sectores productivos tradicionales.

Un debate abierto sobre el modelo económico

El economista consideró que tanto Argentina como Uruguay enfrentan desafíos pendientes en materia de desarrollo y regulación.

"Hicimos cosas bien y otras no, pero ahora hay que revisar lo que falta", concluyó, al plantear la necesidad de repensar las políticas económicas de cara al futuro.