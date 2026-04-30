Martín Simonetta sobre la inteligencia artificial: "Es la nueva arma del siglo XXI"

La llegada de Peter Thiel a la Argentina volvió a poner en el centro del debate el rol de la inteligencia artificial en los sistemas de seguridad y en la geopolítica global. En diálogo con Canal E, el economista Martín Simonetta analizó el perfil del empresario y las implicancias de su empresa Palantir, especializada en análisis de datos estratégicos.

El especialista explicó que se trata de una figura clave del mundo tecnológico, con vínculos directos con grandes desarrollos del sector. "Peter Thiel ha sido uno de los fundadores de PayPal y uno de los principales inversores de Facebook", recordó, al contextualizar su influencia global.

Palantir y el rol de la inteligencia artificial en la seguridad

Simonetta destacó que Palantir no es una empresa tecnológica convencional, sino que tiene un rol específico en la provisión de información estratégica para gobiernos.

"Es una empresa destinada a promover información estratégica en base a inteligencia artificial a organismos como la CIA", señaló, al tiempo que remarcó su peso en ámbitos sensibles como la seguridad y la inmigración.

En ese sentido, advirtió que el uso de datos se convirtió en una herramienta central de poder. "El análisis y procesamiento de datos hoy es una materia prima fundamental", explicó, en referencia al valor estratégico de la información en tiempo real. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Una visión polémica sobre la inteligencia artificial

El economista subrayó que la postura de Thiel difiere de la de otras empresas de Silicon Valley, que suelen mantener una posición más neutral.

"Tiene una visión activa de la inteligencia artificial como la nueva arma del siglo XXI", afirmó, al describir un enfoque que genera controversia dentro del sector tecnológico.

Según explicó, existen dos grandes corrientes: una que busca limitar el uso de la IA y otra que promueve su aplicación sin restricciones. "Se ha mostrado una inclinación en favor de una inteligencia artificial con una visión casi salvadora de la humanidad", agregó.

Debate sobre privacidad y uso de datos

Otro de los puntos críticos es el manejo de la información personal. Simonetta alertó sobre la falta de conciencia de los usuarios respecto a la cesión de datos.

"Cuando instalamos una app y aceptamos todo, estamos aceptando la letra chica de muchos de estos puntos", advirtió, al plantear interrogantes sobre privacidad y control.

En esa línea, consideró que estos desarrollos abren un escenario de interrogantes sobre el comportamiento humano y el uso de la información por parte de grandes plataformas tecnológicas.

Argentina, en la mira de las inversiones tecnológicas

En relación con el contexto local, Simonetta señaló que aún no hay inversiones concretas en inteligencia artificial bajo el régimen del RIGI, pero no descartó oportunidades a futuro.

"Estamos en una etapa inicial de conocimiento de lo que es la Argentina", indicó, al referirse al interés internacional por el país.

Además, planteó que Argentina puede resultar atractiva por sus condiciones estructurales. "Es un gran paraíso virgen y vacío en términos de cantidad de humanos y costos de tierra", sostuvo, destacando el potencial de desarrollo a largo plazo.

Un escenario abierto y en evolución

El economista consideró que la posible llegada de figuras como Thiel abre un debate más amplio sobre el futuro de la tecnología en el país.

"Tenemos que seguir el tema de cerca para ver qué de todo esto se concreta", concluyó, dejando en claro que el impacto dependerá de cómo se desarrollen estos vínculos en los próximos meses.