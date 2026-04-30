Alberto Ruskolekier explicó el detrás de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en diálogo con Canal E, evaluó que la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reconfigura el tablero energético global en plena escalada de tensión en Medio Oriente.

“Estamos viviendo una situación muy atípica pero no es demasiado de sorprender, habida cuenta de que todo el tema geopolítico implica política, implica seguridad, implica economía”, afirmó Alberto Ruskolekier.

Los inicios de la OPEP

Asimismo, explicó que la OPEP nació como una herramienta de defensa frente al dominio de las grandes petroleras, pero que hoy su poder ya no es el mismo. “La OPEP es una cartelización, una organización que se fundó allá por la década de 1960”, recordó, antes de remarcar que la irrupción de Estados Unidos como líder en producción cambió por completo la ecuación: “Hoy Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo con más de 12 millones de barriles de petróleo por día, produce más barriles de petróleo que Rusia y más barriles de petróleo que Arabia Saudita”.

En ese contexto, la decisión de Emiratos responde a una lógica puramente económica. Según detalló Ruskolekier, el país del Golfo realizó en la última década inversiones multimillonarias para aumentar su eficiencia extractiva. “Emiratos Árabes Unidos tiene un costo de producción bajísimo del petróleo, se calcula que es uno de los más bajos del mundo conjuntamente con Arabia Saudita”, señaló.

El primero de mayo se concreta la salida de los Emiratos Árabes Unidos

El punto de quiebre es que la OPEP le imponía límites de producción que ya no estaba dispuesto a aceptar. “A partir de mañana, primero de mayo, Emiratos se retira de la OPEP y dice, señores, yo tengo una capacidad de producción de 5 millones de barriles de petróleo por día”, subrayó.

Hoy produce 3,5 millones, por lo que podría sumar 1,5 millones diarios adicionales. El entrevistado manifestó que el cálculo es contundente: “Por día le implicaría 150 millones de dólares por día, más de 50.000 millones de dólares por año”.