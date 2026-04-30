Gastón Alonso analizó la apertura económica: "Hay un trade-off entre importaciones y empleo"

El economista Gastón Alonso analizó en Canal E el rumbo del modelo económico actual y sus efectos sobre el empleo, la producción y el consumo. En un contexto de ajuste fiscal y apertura comercial, advirtió sobre las tensiones que genera la combinación de políticas y el impacto directo en la vida cotidiana.

En ese sentido, planteó que la lógica oficial prioriza el equilibrio macroeconómico por sobre otros objetivos. "La idea del Gobierno es que se salvará el que se adapte y los que queden afuera, quedarán afuera", afirmó, al describir el enfoque general de la política económica.

El debate por los precios y el acceso a bienes esenciales

Alonso se refirió a la discusión sobre controles de precios, especialmente en contextos críticos como la pandemia. Allí, marcó una diferencia entre bienes esenciales y productos de consumo general.

"Comparar un barbijo en pandemia con un producto cotidiano no tiene mucho sentido", sostuvo, al remarcar que en situaciones excepcionales los controles pueden ser necesarios para garantizar el acceso masivo.

Fuera de ese contexto, explicó que la lógica del mercado puede dejar a sectores sin acceso a determinados bienes, lo que abre un debate sobre equidad y eficiencia.

Ajuste fiscal y deterioro de servicios públicos

Uno de los puntos más críticos del análisis fue el impacto del ajuste sobre los servicios públicos. Alonso vinculó el deterioro en áreas como el transporte con la política de equilibrio fiscal.

"El Gobierno sostiene el equilibrio fiscal a rajatabla, aunque eso implique un Estado que funciona peor", señaló, en referencia a recortes que afectan directamente a la población.

En esa línea, mencionó casos concretos de reducción de servicios, como el cierre de líneas de transporte, lo que obliga a los usuarios a recurrir a alternativas más costosas.

Importaciones, producción y empleo: un trade-off inevitable

El economista también abordó el impacto de la apertura comercial sobre la estructura productiva. Según explicó, existe una relación directa entre importaciones y empleo local.

"No podés tener todos los productos importados baratos y al mismo tiempo sostener el sistema productivo actual", advirtió, al introducir el concepto de trade-off entre consumo y producción.

De este modo, planteó que la mayor disponibilidad de bienes importados puede beneficiar al consumidor, pero al mismo tiempo reducir la demanda de empleo en sectores locales.

La necesidad de un modelo de desarrollo productivo

Frente a este escenario, Alonso propuso pensar en estrategias de desarrollo que combinen apertura con fortalecimiento interno.

"Tenemos que discutir si queremos más productos baratos o más trabajo", afirmó, al señalar la necesidad de definir prioridades económicas.

Como ejemplo, mencionó el caso de Brasil, donde se impulsaron políticas de inversión en ciencia y tecnología para mejorar la competitividad de la industria local.

Un modelo en discusión de cara a las elecciones

El economista consideró que el debate sobre el rumbo económico se intensificará en el contexto electoral, donde se pondrá en juego la continuidad o no del modelo actual.

"Todo no se puede: o priorizás la producción local o la apertura total", concluyó, al sintetizar la tensión central del esquema vigente.