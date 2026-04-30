Qué ofrece Takenos: una aplicación “que resuelve muchas de las dificultades que la gente tiene al acceder a la economía globalizada”

El avance de las fintech está transformando la forma en que las personas acceden a inversiones globales. En este contexto, Lucas Posada, fundador de Takenos, en contacto con Canal E, explicó cómo funciona esta billetera virtual que permite invertir en mercados internacionales desde el celular, utilizando tecnología blockchain.

Según explicó Posada, la plataforma busca simplificar el acceso a servicios financieros globales: “Lo que es Takenos es una billetera virtual global que resuelve muchas de las dificultades que la gente tiene al acceder a la economía globalizada”.

Qué tiene para ofrecer la aplicación Takenos

El objetivo es replicar la experiencia de una app local, pero con alcance internacional. “Takenos trata de ofrecer una experiencia billetera, muy similar a lo que es un Mercado Pago localmente o un home banking de un banco, pero que tiene la particularidad de que te conecta a diferentes países del mundo”, planteó.

Uno de los puntos clave es su nuevo módulo de inversiones. Allí, Posada detalló: “Lo que hacemos es con una tecnología nueva que tiene que ver con el proceso de tokenización de acciones”.

La tecnología blockchain es un factor determinante

Esto implica trasladar activos tradicionales al ecosistema blockchain. “Transferirlas al ecosistema blockchain, y que las personas en Argentina, con dos o tres clics, puedan acceder a estas inversiones”, sostuvo.

El entrevistado resaltó que el sistema no implica la compra directa de acciones, sino de representaciones digitales: “En Takenos no estás comprando la acción directamente, estás comprando un token que representa la acción”.

Detrás de esta operatoria hay una estructura regulada: “Hace una compañía que se llama Hondo, que es una compañía regulada en Estados Unidos y que se conecta directamente con el mercado”.