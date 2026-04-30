Mercado inmobiliario: el 85% de los jóvenes quiere su casa propia pese a la crisis

El mercado inmobiliario argentino atraviesa un escenario de contrastes: mientras crece el deseo de acceder a la vivienda propia, las condiciones económicas siguen siendo un obstáculo clave. Según un informe del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, el 85% de los jóvenes aspira a comprar un inmueble.

En ese sentido, Miguel Chej Muse explicó: “la realidad es que el 85% dijo que quería ser propietario en el caso de poder contar con los ahorros previos a un préstamo hipotecario o con ayuda familiar”. El dato refleja una fuerte inclinación cultural hacia la propiedad, incluso en generaciones más jóvenes.

El especialista destacó además el valor simbólico y práctico de tener vivienda propia: “un inmueble te da tranquilidad, te permite proyectar dónde vas a crear tu familia, te permite trabajar tranquilo”, remarcando que sigue siendo una meta central para los argentinos.

Créditos, salarios y oportunidades de compra

A pesar del interés, el acceso al crédito hipotecario continúa siendo limitado. Chej Muse advirtió: “pensar que un crédito hipotecario puede llevarte cuatro o cinco gobiernos, por lo menos”, lo que exige estabilidad económica y previsibilidad a largo plazo.

En este contexto, los ingresos juegan un rol determinante. “El salario está quedando corto en los últimos meses, hay mucha inflación”, afirmó, señalando la pérdida de poder adquisitivo como uno de los principales frenos para el ahorro.

Sin embargo, también identificó una ventana de oportunidad: “el dólar sigue retrasado… y el metro cuadrado está accesible”, lo que podría facilitar operaciones para quienes logren reunir el capital inicial o acceder a financiamiento.

Alquileres, oferta y perspectivas del mercado

En el segmento de alquileres, la situación muestra un cambio significativo. “La oferta es muy amplia… hoy alquilar un inmueble cuesta por lo menos cuatro o cinco semanas”, explicó Chej Muse, marcando una desaceleración respecto a períodos anteriores.

Este escenario beneficia a los inquilinos, ya que “el propietario está habido a escuchar ofertas”, priorizando perfiles confiables ante la gran cantidad de propiedades disponibles.

En paralelo, el mercado de compraventa muestra señales de recuperación. Según el especialista, “en marzo se hicieron casi 5.600 operaciones”, lo que representa una mejora respecto a meses anteriores y al mismo período del año pasado.

Finalmente, sobre la posible desregulación del sector, fue contundente: “no creo que esto prospere”, argumentando que podría implicar una desprotección para los usuarios sin generar beneficios concretos.