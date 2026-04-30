Ramiro Tosi: “El gobierno logró refinanciar la totalidad de los vencimientos”

La economía argentina cerró abril con señales mixtas, entre avances en financiamiento y dudas estructurales hacia el mediano plazo. En ese contexto, el economista Ramiro Tosi destacó que “el gobierno logró refinanciar la totalidad de los vencimientos”, un dato clave en una licitación exigente donde se enfrentaban compromisos por casi 8 billones de pesos.

Además, subrayó el avance en la acumulación de divisas: “logró colocar casi unos 850 millones de dólares”, lo que permite acercarse al objetivo de cubrir los pagos de deuda previstos para julio. Este resultado cobra relevancia en un contexto donde “el riesgo país sigue cómodamente arriba de los 550 puntos básicos”, limitando el acceso al financiamiento internacional.

Deuda, reservas y un frente externo desafiante

En el corto plazo, Tosi consideró que el panorama financiero está relativamente contenido. “Hasta fines de julio la situación está de alguna manera cubierta”, explicó, aunque advirtió que las dudas del mercado se concentran en el horizonte 2027, cuando se acumulan fuertes vencimientos.

Sin embargo, el frente cambiario presenta tensiones. A pesar de exportaciones récord, “en el acumulado del primer trimestre de 2026 te dio negativo en mil millones”, señaló sobre la cuenta corriente cambiaria. Esta dinámica refleja una salida persistente de divisas.

Uno de los factores centrales es la demanda privada de dólares. “Cuando tomás lo que va de 2026 ya estás en un nivel cercano a los 7 mil millones de dólares”, afirmó, en referencia a la formación de activos externos. Este fenómeno complica la acumulación de reservas, ya que los dólares que ingresan por exportaciones tienden a salir por el canal financiero.

Dólar, inflación y expectativas del mercado

En cuanto al tipo de cambio, Tosi describió una relativa estabilidad con leves movimientos recientes. “Va a cerrar el mes con una suba de menos del 1%”, indicó, destacando que el dólar aún tiene margen dentro de la banda cambiaria.

A su vez, anticipó que el Banco Central podría intensificar la compra de divisas en mayo, aprovechando la estacionalidad del agro. “Mayo es el mes que estacionalmente más dólares entran”, explicó, lo que podría fortalecer reservas en el corto plazo.

En el plano internacional, la política monetaria de Estados Unidos suma incertidumbre. “El mercado no está esperando ninguna baja de tasas a lo largo del 2026”, sostuvo, lo que impacta en las condiciones financieras globales y, por ende, en economías emergentes como Argentina.

Finalmente, sobre la inflación, Tosi proyectó una desaceleración. “El índice debería estar en un rango desde el 2,4 al 2,6%”, estimó, apoyado en la estabilidad de alimentos y combustibles. En esa línea, concluyó que “probablemente la inflación haya bajado entre 0,7 o incluso un punto porcentual” respecto a marzo.