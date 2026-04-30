Alejandro Braña: “El costo de construcción casi se cuadriplicó en los últimos tiempos”

La discusión sobre la desregulación del mercado inmobiliario volvió al centro del debate tras los anuncios oficiales, pero para Alejandro Braña, corredor inmobilario, el foco está desviado. “Es la primera voz oficial, porque hasta ahora hace prácticamente un año y medio que se hablaba de este tema, pero oficialmente no había nada en concreto”, sostuvo, al remarcar la falta de definiciones claras desde el Gobierno.

El especialista explicó que la medida no afectaría únicamente al corretaje inmobiliario, sino a múltiples profesiones. “No es solamente la actividad de corretaje inmobiliario, es abogados, escribanos, contadores, arquitectos, todas las actividades profesionales”, advirtió, ampliando el alcance de la posible reforma.

Déficit habitacional y falta de soluciones

Braña planteó que el verdadero problema del sector es estructural y no se resuelve con desregulaciones. “Tenemos un problema con los políticos más que con los colegios, porque la verdad que venimos arruinados hace décadas”, lanzó con dureza.

En esa línea, destacó el déficit habitacional como uno de los principales desafíos: “Tenemos un problema de 3.250.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires”, subrayó, señalando que la falta de acceso a la vivienda sigue sin resolverse a lo largo de los distintos gobiernos.

También cuestionó la inestabilidad del mercado hipotecario y las políticas públicas: “Se cayeron a la mitad o menos de la mitad de los créditos hipotecarios mensualmente”, afirmó, evidenciando el deterioro del financiamiento para la compra de propiedades.

Crisis del sector y sospechas de intereses

El panorama se agrava con la situación de la construcción y el mercado inmobiliario. “El costo de construcción casi se cuadriplicó en los últimos tiempos y la propiedad no ha subido los valores porque no hay movimiento”, explicó Braña, describiendo una ecuación crítica para desarrolladores y compradores.

Además, fue contundente sobre el impacto real de las medidas anunciadas: “Esto es todo un tema de cortina de humo como para, bueno, hagamos algo”, afirmó, al cuestionar que se apunte a reducir honorarios en lugar de resolver el acceso a la vivienda.

El corredor también puso en duda los intereses detrás de la iniciativa: “Acá hay intereses ocultos, llamémosle sponsors por detrás de esto, y un lobby importante”, advirtió, sugiriendo que la desregulación podría facilitar el ingreso de actores sin regulación al mercado.

En ese sentido, alertó sobre el rol de ciertas empresas internacionales: “La empresa estadounidense no responde porque no existe acá en Argentina”, señaló, al referirse a los problemas legales que enfrentan los usuarios ante conflictos.

Finalmente, Braña remarcó que la implementación de cualquier reforma no será inmediata. “El Ministro habló de un proyecto para el mes de junio. Vamos a ver qué pasa de acá a junio”, concluyó, dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro del sector.

