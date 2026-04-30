Colectivos: las empresas se comprometieron a mejorar las frecuencias tras la reunión con el Gobierno

Este jueves se realizó una reunión clave entre el Gobierno y las cámaras de empresas de colectivos, en un contexto de reducción de servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido al atraso el giro de subsidios.

Tras el encuentro con los titulares de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, desde las empresas indicaron que se regularizaron los pagos de subsidios adeudados por parte del Gobierno y, por ello, se comprometieron “a normalizar las frecuencias de forma inmediata”, de acuerdo con un comunicado de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA) .

Desde el sector comentaron a PERFIL que los servicios “volverán a los niveles de marzo, que no eran normales pero no habían generado el ruido que se produjo en abril”.

Advierten por la caída de pasajeros en colectivos

AAETA señaló que seguirán trabajando con las autoridades “monitoreando los efectos derivados del conflicto en Medio Oriente, que afecta los precios del gasoil, minimizando su traslado al servicio, preservando así a los servicios y sus usuarios".

Y añadieron: "Se continuará monitoreando la situación –en conjunto- semana a semana, dado el impacto y la trascendencia del sistema de Transporte, en un contexto de recursos limitados, para evitar efectos indeseados que afecten al público usuario”.

Aumento de tarifas

En su comunicado, la Secretaría de Transporte informó que “se implementarán herramientas orientadas a optimizar la prestación del servicio, incluyendo la incorporación de buenas prácticas que reconozcan a las empresas que cumplen con estándares adecuados, y la necesidad de modernizar aspectos administrativos, avanzando hacia esquemas más ágiles y transparentes”.

Y añadió que en la reunión también “se abordaron aspectos técnicos del esquema vigente, incluyendo la revisión de variables vinculadas al cuadro tarifario y a los mecanismos de compensación, con el objetivo de ordenar criterios y robustecer el sistema”.

En ese sentido, tanto el Gobierno como las cámaras empresarias coincidieron en mantener las mesas de trabajo, acordando dos nuevas reuniones durante mayo.

LM / EM