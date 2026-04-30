Emilse Córdoba: “El inversor ya empieza a pensar en el escenario político del año que viene”

El mercado financiero argentino atraviesa una etapa de cautela en medio de un escenario global incierto y cambios estructurales locales. Según explicó Emilse Córdoba, directora de Bell Investment, la dinámica actual responde tanto a factores geopolíticos como a expectativas internas, aunque sin el impacto directo que podría suponerse.

“El mercado reacciona como puede a los distintos conflictos”, sostuvo, al referirse al contexto internacional marcado por tensiones entre potencias. Sin embargo, aclaró que “no le ha pegado tan fuerte al mercado de Argentina todo este conflicto geopolítico”, destacando que el país logró cierta estabilidad gracias a cambios en su matriz energética.

Un mercado sin euforia y con mirada a largo plazo

Lejos del entusiasmo que caracterizó períodos anteriores, Córdoba remarcó que el clima actual es de moderación. “La verdad es que actualmente no hay euforia en el mercado”, afirmó, señalando además que Argentina comienza a mostrar señales de consolidación macroeconómica, especialmente ante la expectativa de desaceleración inflacionaria.

En este contexto, los inversores ya no se enfocan únicamente en el corto plazo. “El inversor hoy ya empieza a pensar en el escenario político del año que viene”, explicó, anticipando una tendencia a la dolarización progresiva de carteras de cara a 2027. Esta estrategia refleja una mayor planificación y menor reacción impulsiva frente a eventos electorales.

Además, el comportamiento de los mercados internacionales también influye. Aunque los activos estadounidenses se mantienen cerca de máximos históricos, Córdoba señaló que atraviesan una etapa de lateralización, lo que abre oportunidades para repensar estrategias en mercados emergentes como el argentino.

Impacto político y desafíos del sistema financiero

En el plano internacional, las elecciones en Estados Unidos y su posible impacto en Argentina generan atención. Córdoba indicó que el mercado ya descuenta un resultado adverso para Donald Trump, aunque sin prever un escenario extremo. “Lo que está descontado en el mercado es que no le vaya bien, pero que no sea realmente una gran golpiza”, explicó.

Este factor podría influir en la relación bilateral y en eventuales apoyos financieros. “Quizás ya no podemos pensar en que tengamos siempre ayuda cuando la necesitemos de parte de Estados Unidos”, advirtió.

A nivel local, el sistema financiero enfrenta nuevos desafíos. Córdoba destacó que la rentabilidad bancaria se ha deteriorado en un contexto de mayor competencia y cambios regulatorios. “Se le hace cada vez más difícil a la industria financiera tener resultados positivos”, afirmó, sugiriendo que los inversores deberán ajustar sus carteras ante este escenario.

Finalmente, respecto a la nueva normativa sobre apalancamiento de las ALyC, la especialista consideró que se trata de una medida positiva. “Acompaña las buenas prácticas y es bienvenida”, concluyó, subrayando que apunta a proteger a los inversores sin generar distorsiones en el mercado.