A cuánto cerró el dólar hoy, jueves 30 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 30 de abril

El dólar blue hoy cerró a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy jueves 30 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 30 de abril el dólar blue hoy cerró a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.

Luis Caputo anunció la aprobación de un proyecto RIGI con una inversión de US$ 700 millones

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 30 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 30 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.439,10 para la compra y $1.441,70 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 30 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 30 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 30 de abril a $1.490,70 para la compra y $1.491,50 para la venta.

El dólar cierra abril en baja pese a la tensión global y el salto del petróleo

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 30 de abril en $1.496,20 para la compra y $1.496,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 30 de abril a $1.833 como referencia de dólar.

La adaptación del consumidor al nuevo rumbo económico: “Han cambiado muchos de sus hábitos y las empresas lo saben"

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 567 puntos básicos este jueves 30 de abril.