La adaptación del consumidor al nuevo rumbo económico: “Han cambiado muchos de sus hábitos y las empresas lo saben"

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E y evaluó que el nuevo escenario económico en Argentina está obligando a las empresas a redefinir estrategias frente a un consumidor con menor poder adquisitivo.

Maciel hizo hincapié sobre el cambio en la conducta de los consumidores: "El Gobierno habla de un nuevo perfil de consumidor en el país, un consumidor que cambia hábitos, más allá de la decisión de los consumidores, porque no es que vos un día dijiste mira voy a dejar de salir a cenar porque soy un nuevo consumidor, sino básicamente porque no te pasas la guita".

Cambios en las decisiones de compra

Esta restricción de ingresos está modificando profundamente las decisiones de compra. Según describió, "empezás a elegir de manera distinta. Antes ibas al supermercado y algunos tenían la posibilidad de tomar el changuito, otros de comprar lo necesario y de un gustito. Hoy han cambiado muchos de sus hábitos y las empresas lo saben".

Frente a este escenario, las compañías buscan adaptarse, aunque no todas tienen la capacidad financiera para hacerlo. En este contexto, Maciel remarcó: "Intentan adaptarse a aquellos que tienen espaldas para transformarse, porque ya sabemos que hay muchas PyMEs, muchas empresas grandes también que dejaron de estar en el mercado, cerraron puertos y portones, que empezaron a importar".

Estrategias de ventas

Entre las principales estrategias aparece un giro hacia formatos más económicos y segmentación del consumo. "Por ejemplo, cambia el envase, son más chiquitos, son más económicos para comer energía, son cosas que surgen de manera más puntual", planteó.

Pero también hay una apuesta al segmento de mayor poder adquisitivo. "También apuesto a diversificar esta misma marca y darle un segmento premium, porque hay una parte que efectivamente tiene plata", sostuvo el entrevistado.

Otro cambio clave es el canal de ventas. Según describió, "ya están definitivamente volcados a un canal de retail de cercanía". Esto implica priorizar almacenes y supermercados barriales con productos adaptados al bolsillo actual.