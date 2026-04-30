El dólar cierra abril en baja pese a la tensión global y el salto del petróleo

Los bonos en dólares argentinos operan con subas este jueves 30 de abril, última jornada del mes en medio de la tensión internacional por un posible bloqueo del estrecho de Ormuz por más tiempo. En tanto, las acciones y ADRs cotizan con mayoría de bajas.

Actualmente, el canal marítimo sigue cerrado y sigue cortado el 20% del suministro mundial de petróleo y gas, lo que provocó un nuevo aumento de los precios mundiales de la energía. Pese a este contexto, Wall Street ignora el clima global y sube en línea con el resto de las bolsas.

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Así, los ADR argentinos anotan mayoría de bajas lideradas por Edenor (-2,8%), Grupo Supervielle (-2,6%) y Grupo Financiero Galicia (-2%). En el mes la mayor caída la tiene Edenor (-18,1%)

En Wall Street, los bonos suben hasta 1,7% en Wall Street, encabezados por el GD30D y el AL41D (0,9%). En el mes los bonos suben hasta 5% de la mano del AL41D. En ese contexto, el riesgo país baja 1% hasta los 567 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. En el mes acumula una caída de 8%.

El S&P Merval cae 0,9% a 2.804.694,15 puntos. Entre las acciones que más caen se destacan: Edenor (-3,3%), Grupo Supervielle (-3%), BBVA (-4,4%) y Banco Galicia (-2,8%).

La evolución mensual del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 30 de abril, el dólar oficial cotizó a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA), con un caída de $10 respecto al comienzo de mes. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.380, con un retroceso mensual de $14.

El dólar blue cotiza en la jornada de este jueves a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, bajando $5 respecto al inicio de mes. Por el lado del MEP, opera a $1.432, con una baja de $2 respecto al comienzo del mes. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.485 bajando $5 al primer día hábil de abril.

Con respecto a la evolución del dólar, Ignacio Morales, Chief Investment Officer de Wise Capital, opinó que "A pesar de ligeras oscilaciones diarias, la tendencia acumulada del año sigue siendo descendente para todas las variantes de la divisa. Los contratos de futuros también reflejan expectativas moderadas y una menor volatilidad proyectada. Esta dinámica sugiere un reacomodamiento saludable dentro de un esquema de control monetario estricto".

"La estabilidad actual aleja las presiones devaluatorias y brinda previsibilidad a los operadores. El Banco Central logra, por ahora, mantener el tipo de cambio lejos de los niveles de estrés máximo definidos por su propio esquema de bandas", agregó Morales.

Las bolsas del mundo

El S&P 500, índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, sube 0,20% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,20%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

Los futuros del crudo Brent saltan 7%, hasta un máximo de US$ 126,41, su nivel más alto desde mayo de 2022, aunque con el correr de la rueda asiática moderó su avance a menos del 4% para ubicarse en la zona de US$ 122. De su lado, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, llegaba a subir hasta los US$ 110,93 por cada barril para su entrega en junio, frente a los US$ 106,88 del cierre anterior.

Tasas de interés en la Unión Europea

El Banco Central Europeo (BCE) decidió sostener la tasa de referencia en 2%, pese al repunte de la inflación en la zona euro desde el inicio de la guerra con Irán. La autoridad monetaria europea señaló que “los riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento se han intensificado”.

Los datos preliminares de inflación indican una aceleración del 3% interanual en abril desde 2,6%en marzo.

Indicó además que el Consejo de Gobierno sigue comprometido con fijar la política monetaria de modo de asegurar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2% en el mediano plazo.

El salto del crudo responde a la incertidumbre sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado desde fines de febrero, tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La tensión se profundizó luego de que un alto funcionario de la Casa Blanca indicara que el presidente Donald Trump mencionó ante líderes del sector petrolero la posibilidad de que el cerco impuesto a puertos iraníes se prolongue “durante varios meses”.

“El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando”, declaró Trump al portal Axios, según el cable de AFP. El mandatario agregó que la acción naval no terminaría hasta conseguir un acuerdo con Teherán para abordar su programa nuclear.

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,28%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,11%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 1,38% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,98%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,20%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,68% y el CAC francés baja 0,27%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido avanza 1,27%, luego de la decisión de esta mañana por parte del Banco de Inglaterra de mantener las tasas en 3,75%.

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