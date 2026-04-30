El Banco Central compró más de US$ 7.000 millones en el primer cuatrimestre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 207 millones este jueves 30 de abril. De esta manera, se acumularon US$ 2.770 millones en el mes y US$ 7.155 en el primer cuatrimestre.

El nivel de reservas cerró abril en US$ 44.483 millones, situándose US$ 728 millones por debajo de la jornada anterior, ya que se pagaron US$ 244 millones del BOPREAL.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Central compró divisas en todas las ruedas excepto en la del 2 de enero (primer día hábil de 2026), con un promedio diario de alrededor de US$ 90 millones.

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Para el economista Federico Machado, “el balance hasta ahora es muy bueno, excelente. Si hacemos una proyección lineal, el BCRA lograría abultadamente el objetivo de acumulación”.

En los primeros cuatro meses, la autoridad monetaria ya superó el 70% del piso de compras de US$ 10.000 millones que estableció como meta de acumulación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Sin embargo, hay que tener en cuenta los factores estacionales y las necesidades de financiamiento del Tesoro y el BCRA durante el resto del año, que nos hace pensar que probablemente las compras en el segundo semestre sean menos y no todas queden en el Central. Al tipo de cambio lo veo relativamente estable al menos hasta el invierno, mientras no haya ningún shock exógeno".

Para el economista Andrés Reschini, "la cosecha gruesa ha comenzado a acelerar y las colocaciones de deuda en dólares del Tesoro ayudan a reducir las ventas de BCRA para que el primero cancele compromisos. Además tendrán que avanzar las privatizaciones, las liquidaciones de deuda corporativa y subsoberana pendientes y puede que algo más de RIGI. Todo ello hace probable que se alcance la meta de acumulación".

Reschini opinó que "el mercado parece estar mirando 2027 y comenzando a anticiparse a la incertidumbre política habitual de los años electorales en Argentina. Por ende, sería apropiado que BCRA logre hacerse de un buen colchón de reservas y que el Tesoro logre seguir estirando el perfil de vencimientos en pesos más allá de 2027".

Por otro lado, señaló que el tipo de cambio apreciado "es visto como una oportunidad de dolarización de carteras luego de un período de buenas ganancias para el carry y eso ha estado apuntalando la demanda de privados en las últimas semanas. De modo que hay chances de ver un FX algo más alto pero por ahora no parece que deba ser algo que vaya a desafiar al esquema de bandas ni mucho menos. Veremos qué tipo de equilibrio busca BCRA entre FX y tasa en vistas de que el gobierno necesita que la actividad se recupere para los sectores de mayor demanda de empleo".

Las reservas netas

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), las reservas netas al lunes 27 de abril se estimaban en -US$ 587 millones en su medida más exigente (descontando depósitos del Tesoro en el BCRA por US$ 526 millones y vencimientos de BOPREAL a 12 meses por US$1.174 millones).

Para la firma es “uno de los niveles más altos desde mediados de octubre, previo a la activación del swap con EE.UU. por US$ 2.500 millones”.

PPI explica que a 12 meses comienzan a computarse dos pasivos que “juegan en contra”. Por un lado están los repos por US$ 3.000 millones con bancos internacionales con vencimiento en abril de 2027 y, por otro lado, la amortización del BOPREAL Serie 1 A (también a fines de abril de 2027), que suma aproximadamente US$ 2.700 millones adicionales a deducir.

“Hasta fines de octubre no se esperan nuevas incorporaciones relevantes a los pasivos de corto plazo y no vemos al Tesoro recurriendo al BCRA para hacerse de divisas para cumplir sus obligaciones de corto plazo (al menos en lo que se refiere a pagos a organismos internacionales), lo que permitiría que las compras del Central se traduzcan en una acumulación genuina de reservas”, indica el comentario.

“Así, todo apunta a que las compras más intensas de mayo-julio, que irían de la mano de la cosecha gruesa, comiencen a reflejarse en una recomposición de las reservas netas”, añadieron.



LM / EM