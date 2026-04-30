Nuevo revés para Milei: Marco Rubio negó que Estados Unidos vaya a quitarle su apoyo al Reino Unido en el tema Malvinas

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, habló tras la discusión generada por la filtración de un correo del Pentágono donde se recomendaba revisar el apoyo de Washington al Reino Unido en su conflicto con Argentina por las Islas Malvinas. “Solo fue un mail”, afirmó el funcionario.

Rubio hizo estas declaraciones al diario inglés The Telegraph, remarcando que el mensaje no tuvo carácter oficial. “Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas. La gente se exalta demasiado por un correo electrónico”, remarcó.

Marco Rubio

De acuerdo al medio inglés, Yvette Cooper, ministra del Interior británica, habló de este tema con el secretario de estado norteamericano cuando se reunieron en Washington, tras el impacto generado por la filtración.

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El pasado viernes 24 de abril, Estados Unidos ya había anunciado que mantendría su neutralidad en esta disputa. “Nuestra posición sobre las islas sigue siendo la neutralidad. Sabemos que hay una disputa entre Argentina y el Reino Unido debido a reclamos sobre su soberanía”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.

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Y añadió que Estados Unidos reconoce “la administración de hecho” del Reino Unido sobre Malvinas, pero sin opinar sobre los reclamos referente a su soberanía.

Por su parte, ese mismo 24 de abril el presidente Javier Milei habló del tema, remarcando que “nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro”.

Y agregó: “Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente’” (curiosamente, esta frase también es asociada a Lenin, el máximo referente de la Revolución Rusa, que la sintetizaba en "corazón caliente, cabeza fría").

Islas Malvinas

Ese mismo 24 de abril, el canciller Pablo Quirno escribió un extenso posteo sobre el tema, remarcando que “la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció mediante la Resolución 2065 (XX) la existencia de una disputa de soberanía e instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de las negociaciones bilaterales”.

Y agregó: “Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ´pueblo´ por las Naciones Unidas. No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte. Por ello tampoco tiene validez el pretendido ´referéndum´ de 2013”.

El funcionario cerró su mensaje expresando: “Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”.

El canciller Pablo Quirno junto al presidente Javier Milei

El correo interno del Pentágono sobre Malvinas que alarmó a Inglaterra

La agencia de noticias británica Reuters reveló un documento del Pentágono hablando de la posibilidad que Estados Unidos revisara su posición sobre la soberanía de Malvinas como represalia por la falta de apoyo del primer ministro británico, Keir Starmer a la guerra que libra el presidente Donald Trump en Medio Oriente.

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La tensión entre ambos mandatarios aumentó cuando el líder británico decidió no sumarse al conflicto con Irán ni dar apoyo logístico a las tropas norteamericanas en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

HM/DCQ