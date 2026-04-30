La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó el cronograma de pagos para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes a mayo de 2026, en donde los beneficiarios cobrarán sus haberes con un aumento del 3,4% y un bono que se mantiene en $70.000. De no mediar cambiosos nuevos montos son Jubilación mínima: $463.174,10 (con bono); Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28 (con bono); Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 (con bono); Pensión Madre de 7 hijos: $463.174,10 (con bono); Pensión Madre de 7 hijos: $463.250,17 (con bono).

El Gobierno definió el tope de $70 mil para jubilados de ANSES en mayo de 2026

Tras conocerse el dato de inflación correspondiente a marzo de 2026 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentarán 3,4% a partir del próximo mes. Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad por el Decreto 274/24, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El organismo previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano, informó oficialmente las fechas de acreditación para jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones sociales. El esquema de pagos se divide según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para garantizar un flujo ordenado en las entidades bancarias. Los jubilados que perciben el haber mínimo iniciarán su ciclo de cobros a partir de la segunda semana del mes, integrando el aumento decretado.

Cuándo cobran los Jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Cayó un 43% la cantidad de nuevos jubilados del Anses

Qué días cobran los Jubilados y pensionado que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Que fecha cobran la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Aumentan jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de marzo

Cuándo se cobra la Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Qué día se cobra la Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Libreta AUH 2026: trámite habilitado en Mi ANSES

En que fecha se cobra la Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

En que periodo se cobra la Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Qué días se cobran las Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Cuando se cobran las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Qué fecha cobran las Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

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