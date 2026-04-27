Cayó un 43% la cantidad de nuevos jubilados del Anses

La cantidad de personas que accedieron a una jubilación a través de la ANSES registró una fuerte caída en el inicio de 2026. Según datos oficiales, en el primer trimestre del año hubo 52.192 nuevas altas, lo que representa un descenso del 43% en comparación con el mismo período de 2025.

El retroceso es aún más pronunciado si se lo compara con años anteriores: la baja alcanza el 55% respecto del primer trimestre de 2024, lo que marca un cambio significativo en la dinámica del sistema previsional argentino.

El principal factor detrás de esta caída es la finalización de la moratoria previsional establecida por la ley 27.705, que estuvo vigente hasta marzo de 2025. Este mecanismo permitía a quienes no contaban con los 30 años de aportes requeridos regularizar su situación y acceder a una jubilación mediante un plan de pagos descontado del haber mensual.

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Sin esa herramienta, el acceso al sistema quedó limitado a quienes cumplen estrictamente con los requisitos: edad mínima —60 años para mujeres y 65 para varones— y la totalidad de los años de aportes. En un mercado laboral con altos niveles de informalidad, esta condición deja afuera a una porción importante de la población en edad de retiro.

Las estadísticas reflejan con claridad el impacto que tenían las moratorias: en años recientes, más del 70% de las nuevas jubilaciones se otorgaban a personas que habían regularizado aportes. La eliminación de ese esquema redujo drásticamente el universo de beneficiarios.

El dato enciende señales de alerta sobre el sistema previsional, no solo por la menor cantidad de nuevos jubilados, sino también por las dificultades estructurales del mercado laboral argentino, donde la informalidad y los aportes incompletos siguen siendo una constante.

En este contexto, especialistas advierten que el debate sobre el acceso a la jubilación volverá a ocupar un lugar central en la agenda pública, ante la necesidad de encontrar mecanismos que permitan ampliar la cobertura sin comprometer la sustentabilidad del sistema.