La jubilación mínima con bono volvió a mostrar un deterioro real en el mes de marzo 2026 y encendió una señal de alerta sobre el ingreso de los adultos mayores de menores recursos. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, entre febrero y marzo de 2026 el haber mínimo con bono cayó alrededor de 1% a precios constantes, mientras que en la comparación con marzo de 2025 la baja fue de aproximadamente 5%.

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El trabajo precisa que en marzo de 2026 el haber mínimo fue de $369.601 sin bono y de $439.601 con el bono compensatorio de $70.000, siempre medido a precios constantes de marzo de 2026.

Además, el monto total quedó 9% por debajo del máximo reciente alcanzado en junio de 2025 y representó apenas el 74,1% del haber mínimo promedio real de 2018, último año sin bonos compensatorios.

El bono congelado explica parte de la pérdida

La UCA atribuye buena parte de esta erosión a que el bono compensatorio permanece congelado desde marzo de 2024. Mientras el haber mínimo sin bono se actualiza cada mes por la variación del IPC con rezago de dos meses, el refuerzo extraordinario quedó fijo, por lo que cada vez representa una porción menor del ingreso total.

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La tabla mensual del informe muestra esa tendencia con claridad. Después del pico de junio de 2025, el haber con bono fue bajando casi todos los meses: pasó de $468.845 en junio del año pasado a $439.601 en marzo de 2026. En ese mismo período, el índice que mide el haber mínimo con bono frente a 2018 cayó de 79% a 74,1%.

Una recuperación incompleta tras el derrumbe de 2024

El estudio también pone en perspectiva la serie larga. Tras la crisis de 2001-2002, el haber mínimo jubilatorio real trepó desde un promedio anual de $262.222 en 2002 hasta $710.166 en 2013, lo que implicó una mejora acumulada cercana al 170%. Pero desde entonces comenzó un deterioro prolongado. Entre 2013 y 2023, la caída fue de algo más de 40% sin contar bonos, y de 25% si se incluyen esos refuerzos.

El punto más crítico llegó en febrero de 2024, cuando la jubilación mínima cayó a $242.640 sin bono y a $368.880 con bono, niveles que la UCA compara con los de 2003-2004 en términos reales. Si bien desde ese piso hubo una recuperación, el informe advierte que en 2026 volvió la tendencia descendente: en el promedio parcial del año, el haber con bono cae 4,21% interanual y el haber sin bono retrocede 1,27%.

Nuevos montos para las jubilaciones de mayo 2026 tras el dato de IPC de marzo 2026

Tras conocerse el dato de inflación correspondiente a marzo de 2026, por parte del INDEC, las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentarán 3,4% a partir del próximo mes.

Jubilaciones en debate: por qué el futuro previsional también es una decisión personal

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad por el Decreto 274/24, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

De no mediar cambios, los beneficiarios seguirán cobrando $70.000 como bono adicional. Los nuevos montos son:

- Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 + bono de $70.000)

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28 ($314.539,28 + Bono de $70.000)

- Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 + bono de $70.000)

- Pensión Madre de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 + bono de $70.000)

- Pensión Madre de 7 hijos: $463.250,17 ($393.250,17 + bono de $70.000).

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