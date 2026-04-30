The Lumineers encendió Buenos Aires: comunión total, clásicos coreados y un Malvinas que latió al ritmo del folk

“Quiero brindar por todos los imperfectos en esta sala, incluyéndome”, dijo Wesley Schultz en uno de los pasajes más celebrados de la noche. No fue una frase al pasar: funcionó como una declaración de principios. Frente a un Malvinas Argentinas colmado, The Lumineers selló su regreso a Buenos Aires el 29 de abril con un show que osciló entre la épica colectiva y la intimidad, sin perder cohesión en ningún momento.

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La cita porteña formó parte del “Automatic World Tour 2026”, una gira que vuelve a poner a la banda en el circuito global de grandes escenarios. En ese recorrido, Buenos Aires ocupó un lugar central, el reencuentro con un público que respondió desde el primer acorde y que convirtió cada tramo del concierto en un coro masivo.

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El inicio fue directo, sin introducciones extensas. Con las luces aún en penumbras, los primeros acordes de “Same Old Song” marcaron el pulso de la noche. Lo que siguió fue un acuerdo tácito entre escenario y público: nadie estaba ahí para mirar de lejos. “Flowers in Your Hair” y “Angela” consolidaron ese vínculo inmediato.

Construido sobre un setlist que recorrió distintas etapas de su discografía, el show avanzó con “You’re All I Got”, “A.M. RADIO”, “Asshole”, “Gale Song” y “Donna”. Cada tema encontró una respuesta inmediata en las tribunas, donde la participación no decayó en ningún momento.

La interpretación de “Ho Hey” funcionó como uno de los primeros picos de la noche. El estadio entero saltó al unísono, en una escena que confirmó la permanencia del tema como uno de los pilares del repertorio de la banda.

A partir de ahí, el concierto alternó intensidad y recogimiento sin perder continuidad. “Dead Sea” aportó un clima más introspectivo, mientras que “BRIGHTSIDE” devolvió la energía al punto de ebullición. La dinámica del show se sostuvo en ese equilibrio.

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Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Schultz bajó del escenario para interpretar “WHERE WE ARE” rodeado por el público. La escena, sin artificios, reforzó la identidad del grupo: la capacidad de construir cercanía real en espacios masivos.

La sección central mantuvo la tensión con “Sleep on the Floor”, “Gloria”, “Ativan”, “Charlie Boy” y “Leader of the Landslide”. En ese tramo, la banda sostuvo un sonido compacto, con una ejecución precisa que evitó cualquier dispersión.

La puesta escénica acompañó sin imponerse. La iluminación y el diseño visual funcionaron como soporte de la música, en línea con una propuesta que privilegia la experiencia sonora por sobre el espectáculo visual.

Hacia el tramo final, el concierto entró en una seguidilla de clásicos que mantuvo al público en un estado de participación constante. “Ophelia”, “Big Parade” y “So Long” funcionaron como una transición hacia el desenlace.

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“Cleopatra” preparó el terreno para el cierre con “Stubborn Love”, una elección que condensó el espíritu de la noche. La ovación final, sostenida y sin fisuras, terminó de sellar el vínculo entre la banda y su audiencia.

Formados en Denver, The Lumineers alcanzaron proyección internacional con “Ho Hey” en 2012, tema que los posicionó en los rankings globales y les permitió consolidar una carrera con múltiples giras internacionales.

Ese recorrido se refleja en la actual gira, que llega respaldada por cifras de convocatoria que superan el millón de entradas vendidas en su tour anterior. La escala en Buenos Aires se inscribe en ese contexto de crecimiento sostenido.

El show del 29 de abril también confirmó la vigencia de su propuesta dentro de la escena internacional. En un contexto atravesado por múltiples estilos, la banda sostiene una identidad clara y reconocible.

La relación con el público argentino volvió a ser un eje central. La audiencia, intergeneracional y activa, respondió con una participación constante que convirtió el recital en una experiencia colectiva.