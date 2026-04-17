Midnight Til Morning debutó en Buenos Aires entre hits, estreno y un homenaje que marcó la noche

Midnight Til Morning el cuarteto integrado por Conor Smith y Mason Watts (Australia), junto a Shane Appell y Zach Newbould (Estados Unidos) no necesitó presentación extensa. Apenas se apagaron las luces de Niceto Club, el cuarteto apareció en escena y dejó que los primeros acordes de “Ghost of Us” hicieran el trabajo de apertura. El jueves 16 de abril de 2026 marcó su primera vez en Buenos Aires, y desde ese primer bloque quedó claro que la propuesta no iba a apoyarse en la expectativa sino en la ejecución.

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El inicio fue sostenido, sin pausas largas ni discursos. La banda eligió construir desde la continuidad, encadenando canciones y dejando que la energía se acumulara progresivamente. En ese esquema, el público respondió desde el comienzo, con una reacción que no necesitó estímulos externos, bastó con que las primeras melodías tomaran forma.

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“Bye”, su sencillo debut, apareció como uno de los primeros picos de la noche. La respuesta fue inmediata. El público acompañó con una intensidad que no se diluyó en los temas siguientes, sino que se mantuvo como una constante a lo largo del recital.

A partir de ahí, el show avanzó como un bloque compacto. “17” y “Navy Eyes” reforzaron ese vínculo entre escenario y audiencia, en un ida y vuelta que se sostuvo sin fisuras. No hubo quiebres marcados: la lógica fue la de un set que crece hacia adentro, más que hacia el golpe aislado.

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En el centro del recital apareció uno de los momentos más significativos de la noche. “Math”, el sencillo lanzado oficialmente ese mismo 16 de abril, irrumpió como una pieza que todavía estaba en expansión. La canción, atravesada por metáforas matemáticas sobre relaciones que no cierran, encontró una respuesta inmediata en el público, que la recibió como si ya formara parte de su repertorio habitual.

Lejos de tratarse de un gesto promocional aislado, la inclusión de “Math” funcionó como una señal del momento que atraviesa la banda: un presente en movimiento, donde el lanzamiento y el escenario conviven en tiempo real.

En esa misma línea, “Heart on Fire” se sumó como uno de los pasajes más celebrados. El tema, que ya circulaba entre sus seguidores, reforzó el pulso del show y consolidó uno de los tramos de mayor intensidad.

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En lo escénico, Midnight Til Morning sostuvo una estructura clara. Las armonías vocales, uno de los rasgos distintivos del grupo desde su origen, se trasladaron con precisión al vivo. Las coreografías, ajustadas pero sin rigidez, acompañaron ese esquema sin imponerse sobre la música.

La química entre los integrantes se volvió visible en los detalles: miradas, desplazamientos coordinados y una interacción constante que evitó cualquier sensación de fragmentación. Todo funcionó como una unidad.

El público acompañó ese recorrido sin interrupciones. Hubo momentos de euforia, pero también instancias de atención más contenida, especialmente en los pasajes donde la banda bajó la intensidad sin perder el control del ritmo.

Ese equilibrio se transformó en el momento más cargado de la noche. El homenaje a Liam Payne llegó sin anuncio grandilocuente, pero con un cambio claro en la atmósfera. “Midnight” introdujo un clima distinto, más introspectivo, que desplazó momentáneamente la lógica expansiva del show.

La sala respondió con silencio primero y con aplausos después. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo parece desacelerarse, incluso dentro de un recital que venía avanzando sin pausas.

Después de ese punto de inflexión, la banda retomó la estructura inicial. El tramo final recuperó la intensidad, con una seguidilla de canciones que volvió a empujar al público hacia una respuesta más física, más inmediata.

El cierre no buscó el golpe efectista sino la continuidad. Más que un final abrupto, fue una salida progresiva, coherente con la lógica que había sostenido todo el recital.

La presentación en Niceto Club funcionó como algo más que un debut. Fue, en términos concretos, la primera traducción local de un fenómeno que se había construido en otro plano: el de las pantallas, las plataformas y la circulación digital.

Quiénes son Midnight Til Morning, la banda que nació en Netflix

Midnight Til Morning surgió en 2025 a partir del reality musical Building the Band, producido por Netflix. El proyecto reunió a Conor Smith y Mason Watts, de Australia, con Shane Appell y Zach Newbould, de Estados Unidos.

El grupo alcanzó el cuarto lugar en el programa, pero logró capitalizar la exposición más allá del resultado. A partir de allí, comenzó un proceso de consolidación que combinó lanzamientos musicales y crecimiento en audiencias globales.

En octubre de 2025 publicaron su primer EP, Afterglow, y desde entonces construyeron una base de seguidores que se extendió por distintos mercados. Su propuesta combina pop contemporáneo con guitarras de impronta rockera, con un énfasis claro en las armonías vocales.

El lanzamiento de “Math” el 16 de abril de 2026 —producido por Neil Ormandy y Jeremy Klein y acompañado por un videoclip filmado en Tokio— marca una nueva etapa en ese recorrido.

Con una gira que incluye América, Europa, Asia y Oceanía, y con presentaciones previstas en festivales como el Summer Sonic de Tokio, Midnight Til Morning atraviesa un momento de expansión. Su paso por Buenos Aires se inscribe dentro de ese proceso, en el que el desafío ya no es darse a conocer, sino sostener en vivo lo que empezó en pantalla.