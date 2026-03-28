John Malkovich en Buenos Aires: una noche hipnótica donde la palabra, la música y el silencio lo dominaron todo

En una noche atravesada por la lluvia y el pulso cultural del Día Mundial del Teatro, John Malkovich subió al escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires el viernes 27 de marzo para presentar una única función de "El infame Ramírez Hoffman". La sala, colmada, asistió a una experiencia que evitó la espectacularidad para concentrarse en lo esencial: la palabra, la música y la presencia.

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El espectáculo, que forma parte de una gira internacional, reunió a Malkovich con la pianista Anastasya Terenkova y los músicos Andrej Bielow y Fabrizio Colombo en una propuesta que se despliega en los márgenes del teatro convencional. No hay escenografía en sentido clásico, ni narrativa lineal. Lo que se presenta es, en cambio, un tejido entre lectura, sonido y atmósfera.

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La pianista Anastasya Terenkova, junto a Andrej Bielow en violín y Fabrizio Colombo en bandoneón, acompaña la lectura de John Malkovich y da forma a la atmósfera sonora de la obra.

El texto elegido, un relato de Roberto Bolaño incluido en "La literatura nazi en América", introduce una historia atravesada por la violencia política y la distorsión ideológica. Desde el inicio, la obra se instala en un territorio incómodo, donde la literatura funciona como una forma de exploración más que de explicación.

Malkovich permanece durante gran parte de la función a un costado del escenario, leyendo desde un atril. Su interpretación evita los énfasis y se apoya en una cadencia sostenida, casi hipnótica, que permite que el texto avance con naturalidad. Más que interpretar, parece acompañar las palabras, dejarlas ocupar el espacio.

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La escena se mantiene deliberadamente despojada. Apenas algunos elementos mínimos, movimientos contenidos y una iluminación que acompaña sin distraer. En esa decisión estética se percibe una apuesta clara por reducir todo lo accesorio y concentrarse en el núcleo del relato.

A su lado, la música no funciona como un fondo sino como una presencia activa. El piano, el violín y el bandoneón se integran al ritmo de la lectura, generando momentos de tensión, pausa o expansión. Las piezas elegidas —de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi y The Doors— construyen una atmósfera que oscila entre lo íntimo y lo inquietante.

John Malkovich, en escena, sostiene la obra desde la lectura y la potencia de su interpretación.

La dinámica entre lectura y música se desarrolla con naturalidad, sin cortes abruptos. En ese diálogo constante, la voz de Malkovich se integra como un elemento más de la composición, y el espectáculo encuentra su forma en ese equilibrio.

El relato de Bolaño, centrado en un aviador y poeta vinculado al aparato represivo de la dictadura de Augusto Pinochet, avanza como una biografía fragmentada. La violencia aparece sin subrayados, casi como un eco que atraviesa la narración y se instala en la percepción del público.

La iluminación, en tonos rojos y blancos, refuerza esa sensación sin imponerse. Todo parece pensado para que nada desvíe la atención de lo que sucede en escena.

La función, de poco más de una hora, transcurre en un clima de concentración sostenida. En un contexto donde la distracción es frecuente, la propuesta logra construir una experiencia de escucha poco habitual.

Palabra y música se entrelazan en una propuesta escénica minimalista que define el tono del espectáculo

En los días previos, el actor había recorrido la ciudad, visitando espacios como el Teatro Colón y el Obelisco, y fue distinguido como Huésped de Honor. Su presencia en Buenos Aires, sin embargo, encontró su punto más elocuente sobre el escenario.

La noche reunió también a figuras del ámbito cultural y político, que acompañaron la función desde la platea. Sin embargo, una vez iniciada la obra, la escena quedó completamente absorbida por la propuesta.

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Uno de los rasgos más notorios fue la atención del público. Durante la función, la sala se mantuvo en silencio, en una escucha activa poco frecuente en espectáculos contemporáneos. La obra, en ese sentido, construyó un pacto de concentración.

El final no apeló a lo grandilocuente. La música tomó el protagonismo en los últimos minutos, cerrando la experiencia con una intensidad contenida. Luego, una ovación prolongada rompió el clima de recogimiento.

Malkovich se despide tras la ovación del público, en el cierre de una función marcada por la sobriedad y la intensidad.

Malkovich se despidió sin artificios, en sintonía con el tono general de la obra, dejando que la experiencia quedara suspendida en el aire unos instantes más.

"El infame Ramírez Hoffman" se presenta así como una propuesta que desdibuja los límites entre disciplinas. No responde del todo al teatro, ni al concierto, ni a la lectura, sino que encuentra su identidad en ese cruce.

La elección de Bolaño suma además una dimensión que dialoga con la historia reciente de América Latina, sin necesidad de explicitarla. El texto funciona como un espejo fragmentado que devuelve imágenes reconocibles.

En un panorama donde muchas producciones buscan impactar desde lo visual, la obra opta por un camino más contenido, apoyado en la precisión y en la confianza en sus elementos.

La función del 27 de marzo no solo marcó la presencia de una figura internacional en la ciudad, sino que también dejó una experiencia escénica singular, construida desde la sobriedad y la atención al detalle.