Tras un accidente con vuelco cerca de su mansión en Florida, Tiger Woods fue detenido y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. El gran referente del golf, de 50 años, no tuvo heridas, pero fue arrestado luego que su vehículo impactara contra un camión al tratar de adelantarlo en una calle de Jupiter Island, en Florida. Woods ya tuvo un grave accodente en 2021, con serias heridas en su pierna derecha.

John Budensiek, el sheriff del condado de Martin, declaró: “Cuando le solicitamos una prueba de orina, se negó, por lo que se le acusa de conducir bajo los efectos del alcohol, de daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal tras el accidente”.

Una foto policial mostró a Woods con los ojos rojos y barba incipiente cuando arribó a la cárcel después del accidente. El golfista pasó detenido ocho horas y fue liberado.

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Según Budensiek, los especialistas en reconocimiento de drogas que examinaron a Woods en el sitio del accidente lo hallaron “letárgico” y creyeron que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, pero no se hallaron drogas ni medicamentos en su vehículo. Como el golfista no quiso realizar la prueba de orina, las autoridades “nunca obtendrán resultados definitivos sobre qué sustancia lo incapacitó en el momento del accidente”, explicó el sheriff.

Tiger Wood

Aunque ni Woods ni el conductor del otro vehículo resultaron heridos, el oficial remarcó que el incidente “pudo haber sido mucho peor. Si alguien hubiera estado circulando en sentido contrario, no estaríamos hablando de que no hubo heridos”.

Budensiek remarcó que el conductor del camión trató de orillarse al ver el vehículo del golfista que circulaba a gran velocidad, tratando de adelantarlo. “Cuando les muestre las fotos, hablan por sí solas... se puede ver que (Woods) derrapó bastante antes de detenerse”, afirmó el sheriff, quien detalló que, tras el accidente, el deportista salió por la ventanilla del pasajero de su Land Rover.

El presidente Donald Trump habló de lo ocurrido: “Tiene algunos problemas, hubo un accidente, y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano. Es una persona increíble, un hombre increíble, pero, bueno, tiene algunos problemas”.

Tiger Woods y su novia, Vanessa Trump

No es un detalle menor la declaración del mandatario porque, a finales de marzo del año pasado, Woods oficializó su relación con Vanessa Trump, exesposa de Donald Trump Jr. y exnuera del actual mandatario. El golfista subió imágenes junto a su nueva pareja en redes sociales y escribió: “El amor está en el aire. La vida es mejor contigo a mi lado. Esperamos con ansias nuestro viaje juntos por la vida. Por ahora, agradeceríamos privacidad para todos aquellos que están cerca de nuestros corazones”.

Antes de esta relación, el atleta venía de años complicados: en 2009, su imagen pública cayó abruptamente tras la revelación de una serie de infidelidades que lo llevaron a reconocer su adicción al sexo y a internarse en rehabilitación. Todo terminó con el divorcio de Elin Nordegren en 2010, con quien tiene dos hijos. Luego, el golfista mantuvo relaciones sentimentales con figuras como Lindsey Vonn y Erica Herman, quien lo demandó por 30 millones de dólares y pidió anular un acuerdo de confidencialidad argumentando situaciones de abuso, pero sin dar más detalles al respecto.

Vanessa Trump

Los problemas de Woods con el alcohol

En 2017, Woods fue arrestado en Jupiter luego que la policía lo hallara dormido al volante de un coche con el que también había chocado. En esa ocasión, se declaró culpable de conducción temeraria y reconoció haber ingerido una mezcla de analgésicos.

Por otra parte, en 2021 el golfista protagonizó un terrible accidente automovilístico en California que le causó profundas lesiones en su pierna derecha. Por ese motivo, debieron insertarle clavos en el pie y en el tobillo y una varilla en la tibia. Tras ese incidente, participó del Masters de 2022, donde se lo vio con serias dificultades para caminar durante las cuatro rondas, finalizando el campeonato en el puesto 47.

Este año, Wood estuvo luchando para recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles y de una cirugía de espalda que le realizaron en octubre. “Este cuerpo... no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años. Eso no significa que no lo esté intentando. Sigo intentándolo”, confesó.