La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo presentó a sus ganadores que obtuvieron premios de hasta 3.000.000 de pesos

Con más de 1250 postulaciones y la exhibición de 78 obras seleccionadas, la Bienal de Arte Sacro inauguró su XIV edición en el Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD). La exhibición está organizada a partir de los ejes: umbral, dolor, rito, devoción y revelación.

El Primer premio (3 millones de pesos) lo obtuvo Blas Aparecido con la obra Mis Chinas Viejas.

Durante el día inauguración se dieron a conocer cuatro premios y dos menciones. El Primer premio (3 millones de pesos) lo obtuvo Blas Aparecido con la obra Mis Chinas Viejas. El segundo premio (2 millones 200 mil pesos) Veo desde un estómago de Ignacio Cassas. La mención (1 millón 200 mil pesos) fue otorgada a Ramiro Pasch, por Logos. El premio estímulo (800 mil pesos), lo recibió Leonardo Cavalcante con su obra Suspensión.

El segundo premio (2 millones 200 mil pesos) Veo desde un estómago de Ignacio Cassas.

La mención (1 millón 200 mil pesos) fue otorgada a Ramiro Pasch, por Logos.

El premio estímulo (800 mil pesos), lo recibió Leonardo Cavalcante con su obra Suspensión.

Además, la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo otorgó dos menciones (250 mil pesos) para Marcolina Di Pierro y Gaba De Dios.

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Obra de Marcolina Di Pierro

"Ray of light", de Gaba De Dios

La XIV Bienal de Arte Sacro Contemporáneo es organizada por la Fundación Vetrano y La Santa Faz, bajo la dirección y curaduría de María Pimentel de Lanusse. El jurado de premiación estuvo compuesto por José Emilio Burucúa, Marcela López Sastre y Julio Sánchez Baroni.

La XIV BASC ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, cuenta con el apoyo y respaldo del Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y con el patrocinio del Dicasterio para la Cultura del Vaticano.

Con cuarenta años de presencia en la escena del arte la Bienal de Arte Sacro, constituida como espacio de difusión de las artes plásticas desde 1986 por monseñor Vicente Oscar Vetrano y a partir de 2023 organizada con la Fundación La Santa Faz, propone continuar el espíritu ecuménico y humanista como lugar de encuentro, diálogo y creación con todos los que hacen y expresan la cultura.

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La XIV Bienal de Arte Sacro Contemporáneo es una propuesta que convoca a los artistas que trabajan en el campo de las Artes Visuales: pintura, iconos, escultura, instalaciones, fotografía, videos y arte digital y reflexionan sobre el Arte Sacro.

Listado completo de artistas que exhiben en el MNAD

Aisenberg Diana, Aizicovich Andrés, Alberti Diego Javier, Altamare Gala, Aparecido Blas, Arévalo Bernabé, Barilaro Javier, Beccar Varela Gonzalo F, Bekir Fernando Diego, Bosch Marcela, Cassas Ignacio, Carosella Alejandro, Causa María, Castro Carlos Ricardo, Cavalcante Leonardo, Conde Alberto, Cristófano Natalia Ruth, Cruz Mauro Agustín, Chichizola María Marcela, Daiez Marina, de Dios Gaba, D’Stefano Malcon, Dipierro Marcolina, Di Toro Verónica, Domínguez Nacif Nicolás, Dondo Salinas Facundo Martín A., Erijimovich Lucía, Escudero Noemí, Farnhole Halley Martín, Fernández Santamaría Guadalupe, Fontanet Diego, Gaetano Gabriela, García Aurelio, Giarcovich Teresa, Gómez Guerrero Leandro, González Baltazar Lorenzo, González Liliana, Guardianelli Leonardo, Guascone Sandra, Hartavi Itamar, Holmberg Magdalena, Iriart Agustín, Kim Ji Hyun, Landini Ginevra, Lasso Samuel, Lindner Lux, Lista Flor, Loré Fernando, Leiro Elías, Llunez Lila, Casas Mariana, Marchi José, Marqués Rodolfo, Martin Canale Carlos, Minovich Sasha, Mirai Malicia, Morales Antonio, Morales Iván, Morua Osvaldo, Muñoz Díaz Yhomara, Mutti Spinetta Benicio, Galaxia, Oyuela Nicolás, Padilla Julia, Pasch Ramiro, Ros Alejandro – Schanton Pablo, Rossa Sofía, Salvo Hernán, Scherman Daniel Pablo, Seifo Juan Miguel, Sissia Mariana, Stella Fran, Subercaseaux María, Tarraf Juan, Torena Marcela, Valenzuela Laura, Ventimiglia Lorena, Vico Franco Darío, Ziccarello Pablo.

