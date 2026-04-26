No Te Va Gustar convirtió Ferro en una ceremonia masiva: 40 canciones, tres horas y un ritual colectivo

“Gracias por estar acá, esto es de ustedes”, soltó Emiliano Brancciari en uno de los momentos más celebrados de la noche. La frase, lejos de ser protocolar, funcionó como síntesis de lo que ocurrió el 25 de abril en el Estadio Ferro Carril Oeste, donde No Te Va Gustar presentó oficialmente Florece en el caos con un show de tres horas y un repertorio de 40 canciones ante casi 30.000 personas.

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El recital comenzó con una declaración de principios. “Halcones y payasos” abrió la noche con potencia y marcó desde el inicio el pulso de un show que combinó presente discográfico con historia. Sin pausas innecesarias, la banda avanzó hacia “A las nueve”, uno de los temas más celebrados por el público, consolidando una conexión inmediata con el campo y las plateas.

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Emiliano Brancciari lideró un show de tres horas con un repertorio de 40 canciones que recorrió toda la historia del grupo

Desde temprano, el barrio de Caballito había anticipado la magnitud del evento. La previa incluyó visuales con contenido ambiental vinculadas a la Ley de Glaciares, musicalizadas con “Por el agua”, y la presentación de 1915 como banda invitada. El contexto no fue accesorio, funcionó como marco conceptual de una noche donde la música convivió con un mensaje social explícito.

Ya con el estadio colmado, el grupo sostuvo un ritmo constante que evitó caídas de intensidad. “Ese maldito momento” y “Chau” aparecieron como puntos altos en la primera mitad del show, con un público que respondió en modo coro permanente. La puesta sonora, precisa y envolvente, reforzó la contundencia de cada bloque.

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El repertorio avanzó con una lógica que priorizó la experiencia en vivo por sobre la cronología. “Tan lejos” y “Cero a la izquierda” profundizaron el vínculo emocional con la audiencia, mientras que “Fuera de control” elevó la temperatura del campo, que se movió como un solo cuerpo durante gran parte del concierto.

No Te Va Gustar convocó a casi 30.000 personas en Ferro en la presentación de "Florece en el caos"

Uno de los momentos más significativos llegó con “Josefina”. Brancciari la dedicó a su abuela y la interpretó acompañado por su sobrino, en una escena que introdujo un tono íntimo dentro de un show de escala masiva. La reacción del público fue inmediata: silencio respetuoso primero, ovación después.

La arquitectura del show permitió que el nuevo material se insertara sin fisuras dentro de un repertorio ya consolidado. Canciones de Florece en el caos como “En mil pedazos”, “La noche de ayer”, “Si el mar me ve” y “En llamas” se integraron de forma natural en el setlist, reforzando la idea de una banda que no se apoya únicamente en su pasado, sino que continúa expandiendo su repertorio.

Emiliano Brancciari comandó el show con solidez y presencia escénica, al frente de un Ferro colmado

Otro de los pasajes celebrados de la noche fue la interpretación de “Todo mal”, una de las canciones de Florece en el caos que en su versión de estudio cuenta con la participación de Andrés Ciro Martínez. Aunque en Ferro la banda la ejecutó sin invitados, el tema mantuvo su impronta original, con un pulso rockero directo y una lírica que dialoga con el clima general del disco.

La puesta en escena acompañó esa premisa. Visuales, luces y una ingeniería de sonido precisa construyeron un entorno que potenció cada canción sin desviar la atención del eje central: la música. No hubo excesos innecesarios, sino una narrativa visual al servicio del show.

La banda completa desplegó un sonido contundente y preciso, reafirmando su potencia en vivo ante miles de personas

A lo largo de las tres horas, el recital funcionó también como un repaso por distintas etapas de la carrera del grupo. Cada bloque del setlist pareció diseñado para activar una memoria colectiva, en la que conviven distintas generaciones de seguidores.

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El regreso a un estadio de gran escala en Buenos Aires marcó, además, un punto de consolidación para la banda. Con más de dos décadas de trayectoria, No Te Va Gustar demostró que mantiene intacta su capacidad de convocatoria y su vigencia dentro de la escena regional.

La puesta en escena combinó visuales, luces y un sonido contundente para potenciar la experiencia en vivo

El tramo final del show reforzó esa idea. Sin bajar la intensidad, la banda encadenó canciones que sostuvieron el clima festivo y confirmaron que el eje del recital no fue la nostalgia, sino la energía compartida.

El concierto en Ferro también funcionó como punto de partida de la gira nacional de Florece en el caos, que recorrerá distintas ciudades del país con un enfoque federal. El tour incluye paradas en Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta, entre otras.

En un contexto atravesado por el consumo digital, el show reafirmó el valor del vivo como experiencia colectiva. El estadio, por momentos, se transformó en una tribuna donde cada canción fue cantada como un himno.

Con las luces apagándose y el eco de los últimos acordes todavía resonando, la noche dejó una certeza: más allá de los formatos y las plataformas, el vínculo entre banda y público sigue siendo el núcleo del rock.