Eze Ramírez presenta “Geometry” en Buenos Aires: una experiencia inmersiva que redefine el formato electrónico

En un contexto de expansión sostenida de la música electrónica en la Argentina, el DJ y productor Eze Ramírez prepara el lanzamiento de “Geometry”, un proyecto que presentará el 23 de mayo en Club The Bow, en Punta Carrasco (Buenos Aires), y que propone una experiencia inmersiva de largo formato. La iniciativa combina música, puesta en escena y una lógica de plataforma artística para visibilizar nuevos talentos, en un show que funcionará como síntesis de su recorrido.

Motherflowers regresa a Buenos Aires con un álbum que mezcla folclore, pop y migración

La propuesta, según explicó el propio artista en diálogo con PERFIL, se enmarca en un momento de consolidación de su carrera y responde a la necesidad de ampliar los límites del formato tradicional de club. El evento incluirá un set de siete horas y un diseño conceptual que busca integrar lo sonoro con lo visual.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con más de una década en la escena electrónica, Eze Ramírez consolida su carrera con un proyecto que amplía los límites del formato de club.

“Geometry tiene que ver con un concepto audiovisual. Es como el cierre de todo lo que es Eze Ramírez como artista”, señaló. La idea, explicó, es construir una experiencia sensitiva donde la música dialogue con la escenografía y la narrativa estética del show.

El proyecto se presenta como una “plataforma de fiesta”, en la que no solo se exhibe su universo musical, sino que también se incorporan artistas emergentes de la escena local y posibles invitados internacionales. En ese sentido, el DJ plantea una mirada curatorial que busca ampliar la visibilidad del circuito electrónico argentino.

Rüfüs Du Sol regresó a la Argentina: el trío electrónico que apuesta a las visuales y las ondas positivas

La diferencia con otros formatos, indicó, radica en la impronta personal y en la posibilidad de desplegar un espectro más amplio de influencias. “Es mostrar todo lo que es mi personalidad, tratar de transmitirlo en una fiesta conceptual”, afirmó.

Uno de los aspectos centrales de “Geometry” será la duración del set. A diferencia de los festivales, donde los tiempos suelen ser acotados, Ramírez apuesta por una extensión que le permita desarrollar distintas capas sonoras. “En un set largo podés mostrar muchas más influencias, pasar por distintos estilos y construir un viaje”, explicó.

El artista adelantó que el recorrido musical incluirá variantes dentro del house y el tech house, con cambios progresivos que responden a la dinámica del público y al desarrollo de la noche. Esta estructura busca generar una narrativa más compleja que la de los sets convencionales.

Eze Ramírez, DJ y productor argentino, referente de la escena electrónica local

El lanzamiento de “Geometry” también marca un punto de inflexión en su trayectoria. Con más de una década en la escena, Ramírez definió este momento como la materialización de una idea que venía desarrollando desde hace años. “Es un sueño cumplido”, sostuvo.

Su carrera comenzó en el circuito local con presentaciones en clubes emblemáticos de Buenos Aires. Según recordó, uno de sus primeros shows profesionales fue en Bahrein, un espacio clave para la escena electrónica porteña. Desde entonces, su recorrido incluyó distintas etapas hasta llegar a escenarios de mayor alcance.

En paralelo, el productor fue consolidando su identidad sonora a través de lanzamientos propios. Entre sus trabajos recientes, destacó “Polymerize”, editado en el sello Siamese, asociado al dúo Adriatique, una referencia dentro del circuito internacional.

No Name y la construcción de un sonido propio dentro del afro house argentino

Dentro de su universo musical conviven referencias de la escena electrónica contemporánea como Adriatique, Mind Against, Trikk, Cassian, Jonas Saalbach e Innellea, artistas que marcaron su desarrollo y con los que comparte una búsqueda estética centrada en la exploración sonora .

El vínculo con estos artistas no solo es musical, sino también profesional. A lo largo de su carrera, Ramírez logró interactuar con figuras destacadas de la escena, lo que contribuyó a su desarrollo y posicionamiento.

Uno de los hitos recientes fue su participación en una fecha vinculada al proyecto de Eric Prydz en Mandarin Park. “Es un artista que escucho hace más de 20 años. Cuando llegó la propuesta, no lo dudé”, recordó. La experiencia marcó un reconocimiento dentro del circuito internacional.

Eze Ramírez durante un set en vivo, donde despliega su identidad sonora dentro de la escena electrónica.

El crecimiento de su carrera también implicó un cambio en su relación con la música. “Poder vivir de esto es un sueño cumplido”, afirmó, en referencia a un proceso que incluyó años de trabajos paralelos antes de dedicarse exclusivamente a la producción y los shows.

En cuanto a su proceso creativo, el artista sostiene una lógica flexible, donde la inspiración y la constancia se combinan según cada proyecto. Esta dinámica le permite adaptarse a distintos tiempos de producción, desde composiciones rápidas hasta desarrollos más extensos.

A futuro, Ramírez proyecta una expansión internacional y el desarrollo de nuevos formatos vinculados a su identidad artística. Según anticipó, trabaja en iniciativas que complementarán el universo de “Geometry”, aunque prefirió no dar detalles.

Además de su carrera individual, el DJ mantiene una mirada sobre la escena local y su evolución. En ese sentido, destacó el potencial de los nuevos talentos y la importancia de generar espacios para su crecimiento.

Como mensaje final, el productor apuntó a quienes se inician en la música electrónica. “Que trabajen, que sean constantes y que tengan personalidad”, recomendó, en línea con una visión que prioriza el desarrollo sostenido.

La presentación de “Geometry”, el nuevo proyecto de Eze Ramírez, se realizará el 23 de mayo en Club The Bow, Punta Carrasco, en la ciudad de Buenos Aires, donde el artista desplegará una propuesta que combina música electrónica, puesta en escena y formato inmersivo.