Rüfüs Du Sol regresó a la Argentina: el trío electrónico que apuesta a las visuales y las ondas positivas

Rüfüs Du Sol regresó a Buenos Aires el pasado 19 de febrero con su apuesta que es bastante peculiar: hacen música electrónica, pero en formato banda. Son un trío australiano que apostó por el sonido en vivo, formato canción, mucho despliegue lumínico e interacción básica con el público que bailó durante todo el concierto un tempo que no se caracterizaba por la explosión.

La experiencia tuvo su toque extra al ser una propuesta musical, muy optimista, con una onda bolichera y festiva, por momentos, y otros con una entidad más de introspección, mientras que paralelamente continuaba el debate sobre la reforma laboral argentina. Los australianos -ni nadie- no podían anticipar esa coincidencia de fechas que , sin duda, provocaba un contraste exótico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Formados en Sidney e integrados por Jon George, James Hunt y Tyrone Lindqvist, el trío tiene sus seguidores históricos. Son ganadores de un Grammy y responsables de algunos de los tours más convocantes del circuito electrónico internacional, con estadios agotados en Norteamérica, Europa y Australia.

La noche comenzó con “Inhale”, marcando el tono conceptual que atraviesa su más reciente etapa artística. Desde allí, el show fue creciendo en intensidad con “Lately” y “Breathe”. Todos de su álbum más reciente, Inhale / Exhale, realizado luego de que el trio decidiera hacer un retiro espiritual para reconectarse con su música y creatividad.

A estos temas le siguió el primer momento explosivo de la noche con “You Were Right” y “Sundream”. A lo largo del show, la banda desplegó el estilo que los caracteriza: momentos introspectivos y atmosféricos con canciones como “Desert Night” o “Edge of the Earth” que convivieron con otros más enérgicos como cuando sonó “On My Knees” -que incluyó el primer impacto de luces verdes desplegadas por todo el Movistar Arena- y “Pressure”.

ULTRA Buenos Aires transformó dos noches en un manifiesto electrónico y anunció su edición 2027



El público celebró los momentos “Next to Me” y “Surrender”. Con “Alive” también creció la energía de la noche, pero el momento más celebrado fue sin dudas cuando sonó “Innerbloom”. Hacia el tramo final, “No Place” y “Music Is Better” terminaron de sellar la noche en el Movistar Arena.

La banda se permitió un repaso por su discografía y afianzó sus hits. Los Rüfüs Du Sol, trajeron una vez más a Buenos Aires su propuesta a la que el público respondió con calidez y celebración.