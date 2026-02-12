Ricardo Arjona suma 13 shows en el Movistar Arena y rompe récords en Argentina

Ricardo Arjona vuelve a romper todos los récords en la Argentina y confirma, una vez más, que su vínculo con el público local atraviesa generaciones. Con doce funciones completamente agotadas y una nueva fecha anunciada, el cantautor guatemalteco alcanza un total de 13 shows en el Movistar Arena, un hito sin precedentes en la historia reciente de los conciertos en el país.

Lejos de tratarse de un anuncio aislado, la cifra consolida uno de los fenómenos más contundentes de la música en vivo en Argentina. La nueva función será el 19 de mayo, y las entradas estarán disponibles desde el miércoles 11 de febrero a las 17, exclusivamente a través del sitio oficial del estadio. Las fechas 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo ya se encuentran completamente agotadas.

Una gira monumental que marca un nuevo estándar en sus shows en vivo

El récord en Buenos Aires se enmarca en el tour “Lo que el Seco no dijo”, considerado por el propio artista y por la crítica especializada como la producción más ambiciosa de toda su carrera. La propuesta combina una puesta en escena teatral, una estructura visual inédita y un repertorio que recorre distintas etapas de su trayectoria, desde los clásicos más celebrados hasta las canciones de su último álbum, Seco.

La gira tuvo su punto de partida el 30 de enero de 2026 con un show sold out en el Allstate Arena de Chicago y forma parte de un recorrido que supera las 35 fechas por Estados Unidos y Puerto Rico. Llega luego de su histórica residencia de 23 conciertos en Guatemala a fines de 2025 y continuará por ciudades clave como Nueva York, Miami y Los Ángeles, antes de cerrar su etapa norteamericana con tres noches consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Argentina ocupa un lugar central dentro de este itinerario: las 13 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires confirman que el país es una de las plazas más fuertes de Arjona a nivel internacional.

Arjona y la Argentina: una relación de récords que atraviesa décadas

El vínculo entre Ricardo Arjona y el público argentino tiene una historia extensa y marcada por números contundentes. En 2022, el artista realizó ocho funciones agotadas en el Movistar Arena, mientras que en diciembre de 2023 cerró su tour Blanco y Negro con dos estadios Vélez Sarsfield colmados, en el marco de una gira que llevó a más de dos millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

El antecedente más impactante se remonta a 2006, cuando ofreció 34 shows en el Luna Park, convocando a más de 230 mil espectadores. A lo largo de su carrera también agotó múltiples presentaciones en escenarios emblemáticos como GEBA, La Bombonera, el estadio de Vélez Sarsfield, el DirecTV Arena y el Orfeo Superdomo de Córdoba.

Estos números no solo explican el fenómeno actual, sino que ayudan a dimensionar por qué el nuevo récord en el Movistar Arena se inscribe como un capítulo más en una historia de fidelidad y convocatoria sostenida.

Un artista vigente y un nuevo proyecto discográfico en camino

Además del tour, Arjona anunció que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto discográfico, también titulado “Lo que el Seco no dijo”, próximo a lanzarse. Según expresó el propio artista, se trata de uno de los trabajos más sólidos y personales de su carrera, una afirmación que despierta expectativas tanto entre sus seguidores como en la industria musical.

Con más de 80 millones de discos vendidos, una presencia constante en los principales escenarios del mundo y producciones que trascienden el formato del concierto tradicional, Arjona continúa redefiniendo su lugar dentro de la música latina contemporánea.