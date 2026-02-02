Últimos lanzamientos: Tremor, Nacho Vegas, reedición de un álbum icónico de George Michael y más

Comienza un febrero con novedades y reediciones como es el caso del álbum icónico de George Michael, Faith. Además hay novedades de artistas de nicho como Nacho Vegas y Tremor y curiosidades como Factoría y Toch.

Tremor presenta "Chala & Brasa"

El nuevo single de Tremor, "Chala & Brasa" trae un groove mestizo donde convergen África y Sudamérica. Con la llegada de Alex Musatov en los violines y arreglos sintéticos, la banda argentina se refunda y llega con un nuevo trabajo para refrescar las aguas de la electrónica del sur del continente.

Chala & Brasa es el tercer single del nuevo álbum de Tremor: Takuy. Bombo legüero, cencerros, shakers, el tambor chico del candombe y varios instrumentos más, conviven en este beat sin fronteras. Su sonido mezcla lo industrial, con la electrónica, la psicodelia criolla y la exploración del folclor argentino. Takuy verá la luz el 8 de mayo de 2026.

Un clásico del rock platense llega por primera vez a plataformas digitales

Factoría, la emblemática banda de los años ’80 oriunda de La Plata reaparece, con su primer álbum, ahora disponible en plataformas digitales.

Factoría presenta el relanzamiento de su álbum debut Espejos Rotos, originalmente publicado en 1983.

El contexto histórico es clave: a comienzos de los ochenta, esta banda se consolidó con una formación integrada por Román Rogati (voz y teclados), Carlos Calandra (bajo), Carlos Rogati (voz y guitarra), Raúl De Luca (batería) y como invitado Cesar Salgán (teclados). Durante su breve período discográfico dejaron dos obras claves Espejos Rotos (1983) y Una herida en el corazón (1984).

“Faith” de George Michael se reedita por primera vez

Casi cuatro décadas después, se reedita Faith, el innovador álbum debut en solitario de George Michael de 1987. Desde el 20 de febrero de 2026 estarán disponibles varias variantes limitadas de vinilo en vinilo Red + Black Marble, Picture Disc, así como vinilo negro de 1LP y 2LP más audio Blu-Ray.

Escrito, arreglado, producido e interpretado casi en su totalidad por George Michael, Faith marcó la aparición de un nuevo tipo de icono pop, un artista capaz de fusionar soul, R&B y rock en un sonido elegante, cargado de emoción y profundamente personal. El álbum catapultó al entonces artista de 24 años a la superestrella mundial, superando en ventas a Michael Jackson, Madonna y Prince, y le valió un premio GRAMMY® al Álbum del Año, tres American Music Awards y una racha récord de cuatro singles número 1 en EE. UU., incluyendo "Faith", "Father Figure", "One More Try" y "Monkey". Todo esto convierte a George en el único artista británico en solitario masculino que ha logrado cuatro títulos en EE. UU. singles número uno de un solo álbum en la lista Billboard Hot 100, un disco que sigue siendo insuperable.

Nacho Vegas publica “Vidas Semipreciosas”

Nacho Vegas lanza Vidas semipreciosas, su noveno álbum de estudio, en él Vegas se entrega al asombro y a una búsqueda de la belleza a través de lo imperfecto y lo cotidiano, de los afectos y las heridas.

El evocador título del disco alude a piedras no consideradas oficialmente “preciosas”, pero que inspiran al asturiano a hablar de lo que verdaderamente importa: la impureza, lo común, lo imperfecto. “Estas canciones son como esas piedras: imperfectas, desiguales, pero de una belleza difícil de cuestionar”, afirma el propio artista.

El álbum se abre con "Alivio", primer adelanto, donde ya se percibe esa tensión entre luz y dolor, con un mantra de William Burroughs como hilo conductor (“Perhaps all pleasure is only relief / Quizás cualquier placer sea un alivio”).

Toch presenta su disco “Pulso inicial”

De amistad y viajes; de lo incondicional y el movimiento. De eso habla Pulso Inicial, el sexto disco del trío cordobés Toch que se hace fuerte con su show en vivo.

La obra incluye 8 canciones que llegan como un puente entre la escena uruguaya actual y la huella de referentes como Eduardo Mateo, Jaime Roos y Fernando Cabrera. Este álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Chan Peyrou, Nicolás y Martín Ibarburu (Trío Ventana), Los Asaltantes con Patente, Agustina García (4 Pesos de Propina), Ignacio Delgado y la rapera Eli Almic.

“Pulso Inicial se diferencia del resto de nuestra discografía por su sonido conceptual, lleno de ritmos rioplatenses, con invitados uruguayos que le suman toda la raíz de esa música que tanto escuchamos y admiramos”, enfatiza el trío conformado por Martín Ellena (voz, bandoneón), Juan Pablo “Juanpaio” Theaux (voz, guitarra, bajo) y Juan Andrés “Andrés” Theaux (voz, batería, percusión).

La presentación en vivo del disco será el 13 de marzo en Espacio Quality, de su Córdoba natal; y el 15 de marzo en el Teatro Margarita Xirgu (CABA). Las entradas ya están a la venta por sistema Passline.

