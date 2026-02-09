Laura Esquivel y Brenda Asnicar anuncian una gira mundial con las canciones de Patito Feo

A 19 años del fenómeno televisivo que marcó a una generación, Laura Esquivel y Brenda Asnicar anuncian su esperado regreso conjunto a los escenarios con Amigas del Corazón World Tour, una gira internacional que revive el universo musical de Patito Feo, la telenovela argentina que se convirtió en un éxito global.

El tour, concebido como un espectáculo puramente musical, recupera las canciones más emblemáticas de la serie estrenada en 2007 y las presenta en una versión actualizada, con nuevos arreglos y una puesta en escena de alto nivel. Lejos de una propuesta nostálgica, el show busca resignificar aquellas historias desde el presente, dialogando con un público que creció con Patito Feo y hoy transita la adultez.

“Pasaron los años, pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba del escenario y esta vez queremos que estén ahí, con nosotras”, expresaron Esquivel y Asnicar al anunciar el proyecto.

Fechas confirmadas y expansión internacional

El Amigas del Corazón World Tour comenzará en abril y ya tiene presentaciones confirmadas en distintas ciudades de América Latina. El recorrido incluye Uruguay (24 de abril, Antel Arena de Montevideo), Chile (3 de mayo, Movistar Arena de Santiago), Perú (7 de mayo, Costa XXI de Lima), Ecuador (31 de julio, Coliseo Voltaire de Guayaquil) y México (2 de agosto, Auditorio Nacional de Ciudad de México).

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 12 de febrero a las 13 horas, mientras que en Europa ya se activaron preventas en España e Italia. Además, se prevén futuras fechas en otros países del continente europeo, como Grecia, entre nuevas ciudades aún por anunciar.

Uno de los ejes conceptuales del espectáculo es la evolución de sus protagonistas. Los rasgos icónicos de Patito y Antonella —personajes interpretados por Esquivel y Asnicar— aparecen apenas como guiños estéticos, en homenaje al universo original. El foco está puesto en la identidad actual de ambas artistas, en una presencia escénica más despojada y auténtica, que celebra el recorrido personal y profesional de aquellas niñas que hoy son mujeres.

El mensaje que atraviesa el show es claro: el pasado no se idealiza, sino que se reconoce como parte del camino que las trajo hasta aquí.

Patito Feo, un fenómeno que trascendió fronteras

Estrenada en abril de 2007, Patito Feo se emitió en más de 50 países de América Latina, Europa y Asia, convirtiéndose en la serie más vista de Disney Channel en varios mercados y rompiendo récords de audiencia. Su impacto se extendió más allá de la pantalla: realizó cuatro giras internacionales que convocaron a más de dos millones de espectadores y llenaron escenarios emblemáticos como el Teatro Gran Rex, el Auditorio Nacional de México, el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Arena de Verona.

La discografía oficial de la serie lideró rankings de ventas en países como Argentina, España, Italia, Grecia, Portugal, México y Colombia, y recibió múltiples reconocimientos, entre ellos una nominación a los Premios Emmy Internacionales en 2008 y diversos Premios Gardel y Martín Fierro.

Desde noviembre de 2025, y por primera vez a pedido del público, todo el catálogo musical de Patito Feo está disponible en plataformas digitales, un hecho que acompañó y potenció el anuncio de esta gira.

