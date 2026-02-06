Se hace la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

La ciudad de Paraná se prepara para vivir la segunda parte de una de las fiestas más esperadas del año. Hoy sábado 7 de febrero, culmina la 35.ª edición de la Fiesta Nacional del Mate.

Esta celebración que trasciende lo artístico para convertirse en un verdadero homenaje a nuestra identidad.

Vale recordar que a la edición del año pasado concurrieron en total más de 100 mil personas al predio ferial.

El evento tendrá como sede la Plaza de las Colectividades, contará con tres escenarios simultáneos, ferias de emprendedores y una propuesta gastronómica con sello local.

Según sus organizadores, más que un festival de música, la Fiesta Nacional del Mate pone en valor el ritual cotidiano que une a los argentinos. Los responsables indicaron que “el objetivo es destacar al mate como 'esa ceremonia mínima del día a día' que acompaña tanto la charla como el silencio”.





Por eso mismo, uno de los grandes atractivos de la fiesta será el regreso del “Concurso de Cebadores”. Se trata de una competencia que premia el saber popular y la destreza en el arte de cebar, atrayendo a participantes de toda la región con importantes premios y reconocimientos.

Durante estas jornadas, los competidores tendrán la oportunidad de demostrar su destreza, y al final, se premiará al cebador que logre preparar los mejores mates, destacándose por su sabor y por conservar la textura ideal de la yerba.

Música para todos los gustos

Mientras tanto, la música será el motor de la jornada, con géneros que van desde el folklore más tradicional hasta el pop y el rock nacional. En total hay tres escenarios donde se alternarán grupos y espectáculos en vivo.

Para hoy sábado 7 se espera una fiesta a pura energía con la participación de Lali, el rock que aportan Los Caballeros de la Quema, el ritmo de Rombai y la frescura de Gauchito Club.

Otro punto distintivo de esta edición es el patio gastronómico, que estará a cargo de los clubes de la ciudad. Esto no solo garantiza precios accesibles y sabores regionales, sino que también permite que lo recaudado fortalezca a las instituciones deportivas locales.

Además, habrá actividades específicas para las infancias en el escenario "Matecito" y otros espacios dedicados al arte y al diseño.

El ingreso al predio es libre y gratuito y se abre a partir de las 18:00 horas.