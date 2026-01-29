De Genesis y la música progresiva al mundo de Disney con Tarzán: el cumpleaños 75 de Phil Collins

Este 30 de enero Phil Collins celebra sus 75 años con una carrera que abarca más de cinco décadas como baterista, cantante, compositor y productor en diferentes géneros musicales que pasan por el rock progresivo, el pop y las bandas sonoras cinematográficas.

Philip David Charles Collins desde niño mostró inclinación por la percusión y tuvo su primera batería a los cinco años, lo que lo impulsó a practicar intensamente. Su entrada al mundo del entretenimiento fue como actor infantil, participando en producciones teatrales como el papel de Artful Dodger en el musical Oliver! en el West End londinense, y como extra en la película A Hard Day's Night de The Beatles en 1964.

Estas experiencias tempranas en el escenario le proporcionaron una base en la interpretación, que más tarde integraría en su presencia escénica como músico.

En 1970, Collins se unió a Genesis como baterista y vocalista de apoyo como reemplazo del miembro anterior. La banda, formada en 1967, estaba en una fase de experimentación con sonidos progresivos, y Collins contribuyó en álbumes como Nursery Cryme (1971) y Foxtrot (1972).

Tras la salida de Peter Gabriel en 1975, Collins asumió el rol de cantante, guiando al grupo hacia un éxito comercial mayor con discos como A Trick of the Tail (1976) y Duke (1980). Durante esta era, Genesis vendió más de 100 millones de álbumes globalmente y pasó del rock progresivo a un estilo más accesible con influencias pop. Collins, paralelamente, exploró proyectos como la banda de jazz fusion Brand X, donde tocó la batería en álbumes como Unorthodox Behaviour (1976). Su liderazgo en Genesis culminó en giras masivas y colaboraciones, incluyendo participaciones en eventos benéficos como el single "Do They Know It's Christmas?" en 1984.

La banda fue incluida al Rock and Roll Hall of Fame en 2010 por su influencia en el rock británico.

Collins inició su trayectoria solista en 1981 con Face Value, un álbum post ruptura, que incluyó el icónico sencillo "In the Air Tonight", conocido por su distintivo sonido de batería con reverb.

Le siguieron Hello, I Must Be Going! (1982), con covers como "You Can't Hurry Love", y No Jacket Required (1985), que generó hits como "Sussudio" y "One More Night", dominando las listas en la década de 1980.

Su álbum ...But Seriously (1989) abordó temas sociales en pistas como "Another Day in Paradise" en el que habla sobre la indiferencia de la sociedad hacia las personas sin hogar.



Collins acumuló 13 éxitos en el Top 10 de EE.UU. entre 1984 y 1990, más que cualquier otro artista en ese periodo. Compuso para Disney en Tarzan (1999), donde "You'll Be in My Heart" ganó un Oscar y un Grammy, y para Brother Bear (2003).



Como productor, colaboró con artistas como Eric Clapton, Robert Plant y Earth, Wind & Fire, lo que amplió su huella en géneros variados. Sus ocho álbumes de estudio como solista vendieron 90 millones de copias y se consolidó como uno de los tres artistas (junto a Paul McCartney y Michael Jackson) en superar los 100 millones de ventas tanto en solitario como en banda.



Vida personal, salud y retiro

Collins se casó tres veces: primero con Andrea Bertorelli (1975-1980), con quien tuvo un hijo; luego con Jill Tavelman (1984-1996), madre de su hija, la actriz Lily Collins; y con Orianne Cevey (1999-2008), con quien tuvo dos hijos.

Apoyó causas filantrópicas como The Prince's Trust y su propia fundación Little Dreams, que ayuda a niños en arte y deportes. También fundó la Topsy Foundation en Sudáfrica para combatir el VIH y la pobreza.

Desde 2007, enfrenta complicaciones de salud: una lesión vertebral durante una gira causó daño nervioso, resultando en "foot drop" y pérdida de sensibilidad en un pie, agravado por complicaciones de diabetes. Estas condiciones lo obligaron a usar bastón y limitaron su capacidad para tocar batería, llevando a su retiro de las giras en 2022 tras la última con Genesis.

En entrevistas recientes, ha expresado que ha estado "muy enfermo", pero se enfoca en su familia en Miami, supervisando su legado musical sin planes de regreso activo.

El impacto de Collins en la música es multifacético: innovó el sonido de batería con técnicas como el gated reverb, influyendo en generaciones de percusionistas. Sus composiciones han sido sampleadas por artistas diversos que van desde hip-hop hasta indie, y su trabajo en soundtracks expandió el pop a audiencias familiares. Ha recibido ocho Grammys, seis Brit Awards (tres como Mejor Artista Masculino Británico), dos Golden Globes, un Óscar y el Disney Legend Award en 2002. Inducido al Songwriters Hall of Fame en 2003 y al Modern Drummer Hall of Fame en 2012, su legado incluye ventas totales superiores a 250 millones de discos y un lugar en la Hollywood Walk of Fame desde 1999.

Culturalmente, Collins representó la transición del rock progresivo al pop masivo en los 1980, participando en hitos como Live Aid en 1985. Artistas contemporáneos como Alicia Keys y Lorde reconocen su composición.

En 2026, coincidiendo con su cumpleaños, se lanzan re-ediciones remasterizadas de siete álbumes solistas en CD y vinilo coloreado, incluyendo The Singles como edición limitada. Aunque retirado, tributos como el docu-concert "The Phil Collins Story" recorrerán Norteamérica y Europa, con producciones multimedia que reviven su carrera mediante proyecciones y actuaciones en vivo. Collins reside en Miami, enfocado en su salud y familia, mientras su catálogo continúa generando ingresos y admiración global, reafirmando su estatus como ícono perdurable en la música.

