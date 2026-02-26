No Name y la construcción de un sonido propio dentro del afro house argentino

El dúo argentino No Name se posiciona como una de las propuestas emergentes más sólidas dentro de la escena electrónica nacional. Con una identidad sonora que fusiona afro house y melodic techno, el proyecto logró pasar del circuito de clubes a escenarios de gran escala como Ultra 2026, consolidando un crecimiento progresivo que hoy los ubica como referentes de un estilo aún en desarrollo dentro del país. En ese recorrido, el presente los encuentra con nuevas fechas confirmadas, entre ellas una presentación el 28 de febrero en Circus La Plata junto a Ostil.

Formado por dos amigos que comenzaron tocando por separado como hobby hace más de una década, el proyecto tomó forma cuando decidieron profesionalizar su vínculo musical. El punto de inflexión llegó con su primera presentación conjunta, donde detectaron una fuerte conexión con el público que terminaría definiendo el rumbo del dúo.

En diálogo con PERFIL, explicaron que la decisión de avanzar como proyecto formal surgió tras comprobar que “había una sinergia tremenda con la gente” y que aquello que inicialmente era una inquietud artística podía transformarse en un camino profesional.

A partir de entonces, comenzaron un proceso de formación técnica y artística que derivó en un crecimiento sostenido dentro del circuito electrónico. Según relataron, el cambio de mentalidad fue clave: “Si lo hacíamos, lo íbamos a hacer en serio”.

El camino hacia escenarios de mayor visibilidad no fue inmediato. Entre sus primeras presentaciones y su participación en Ultra transcurrieron aproximadamente dos años de desarrollo progresivo, en los que fueron incorporándose a festivales y fechas de mayor convocatoria.

Antes de llegar a ese escenario, el dúo había participado en otros eventos relevantes como Creamfields en 2024, además de consolidar su presencia en clubes como The Bow y Crobar, espacios claves dentro del mapa electrónico argentino.

La participación en Ultra 2026 representó un hito dentro de su trayectoria. Según relataron, “es sin duda el festival de música electrónica más reconocido que hay en el país”, lo que implicó también un desafío artístico.

El principal reto fue adaptar su narrativa musical a un set más breve del habitual, ya que suelen desarrollar sesiones extensas. “Nosotros generalmente tocamos dos horas o más para contar el cuentito que queremos”, explicaron.

El armado de un set de una hora implicó repensar la estructura narrativa con la que suelen trabajar. El dúo señaló que conciben sus presentaciones como un recorrido dividido en etapas, donde la introducción permite “llevar al público al cuento o a la situación que querés comunicar”.

Su propuesta parte de una base afro que funciona como eje identitario, pero se expande hacia otros subgéneros de la electrónica sin perder coherencia estética.

En ese sentido, señalaron que la versatilidad es uno de los rasgos que los distingue, ya que pueden atravesar distintos estilos dentro de un mismo set manteniendo una esencia reconocible: “Podemos pasar por dos o tres géneros sin perder nuestra esencia principal”.

El crecimiento del dúo también se tradujo en una expansión territorial. Además de presentarse en Buenos Aires, llevaron su música a provincias como Mendoza, Salta y Córdoba.

A nivel internacional, han tocado en destinos como Punta del Este y São Paulo, fortaleciendo su presencia en la escena regional.

Su recorrido incluyó compartir cabina con figuras de peso dentro del circuito global, entre ellos Guy Gerber, Arodes, Sparrow & Barbossa, Yotto y Eelke Kleijn.

Para el dúo, este tipo de experiencias no sólo implica validación profesional, sino también un desafío constante frente a escenarios de mayor escala. “Es una locura estar en un festival con un line-up de ese tamaño”, reconocieron sobre su paso por Ultra.

En relación con el presente de la electrónica, sostienen que el género atraviesa un momento de expansión sostenida, impulsado por el crecimiento de su audiencia. “Está creciendo muchísimo”, afirmaron, al tiempo que señalaron que la diversificación de propuestas también contribuye a su consolidación cultural.

En paralelo a sus presentaciones, el dúo continúa desarrollando nuevas producciones y anticipó que se encuentran trabajando en futuras colaboraciones con artistas nacionales.

En lo inmediato, confirmaron una serie de fechas que incluyen su debut en Circus La Plata el 28 de febrero junto a Ostil y Transformation, una presentación que definieron como “un fechón”.

También anunciaron presentaciones en Capital Federal y Corrientes durante las próximas semanas, donde buscarán seguir ampliando su vínculo con el público, al que consideran parte fundamental de su recorrido.

Al momento de sintetizar su identidad como proyecto, destacaron tres pilares que resumen su recorrido hasta ahora: “trabajo duro, equipo y comunidad”.