Las cinco recomendaciones culturales de la semana: arte digital, música, teatro y más

"Esferas digitales", una muestra de Lucas Gutierrez

Artlab Galería presenta Esferas Digitales, la primera exposición individual en Argentina de Lucas Gutierrez. Su propuesta se presenta como una instalación que articula una proyección panorámica de gran escala y un conjunto de pantallas verticales dedicadas a procesos, desarrollo de materiales y obras no encapsuladas.

La obra de Lucas Gutierrez, artista argentino radicado en Berlín, se sitúa en la intersección entre el diseño industrial, la escultura digital y la experimentación audiovisual en tiempo real.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La exhibición pone en primer plano una concepción del arte digital alejada de la representación y cercana a la construcción de universos abstractos, donde la imagen, el sonido y el espacio se articulan como sistemas autónomos, regidos por lógicas algorítmicas y decisiones formales de alta precisión.

Gutierrez (Belén, Catamarca, 1985) se formó en diseño industrial en Córdoba, su trabajo articula una relación constante entre investigación material y traducción digital. Ha presentado su obra en festivales, museos y plataformas internacionales como Berliner Festspiele, CTM / transmediale, Llum BCN, EMA Expo (MMOMA) y Centre Pompidou / IRCAM. Además, desarrolla una intensa labor pedagógica en instituciones como UdK Berlin, Kunsthochschule Weißensee y NYU.

Inauguración: 5 de febrero a las 19, entrada libre con reserva. Artlab (Roseti 93, CABA).



"La noche dos veces" de Mora Monteleone

El pasado 4 de febrero se estrenó "La noche dos veces" en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA), una obra con dramaturgia y dirección de Mora Monteleone.

La trama se desarrolla en una casa de las afueras de Buenos Aires durante dos madrugadas de tormenta. En abril de 1982, tres jóvenes de veinte años regresan de un festejo mientras el país entra en conflicto bélico. Diez años después, en 1992, la tormenta estalla para Eloísa cuando recibe a su amiga Julia tras una década de no hablarse. En la obra, ambas noches avanzan en simultáneo, como en un thriller en el que los relámpagos de una noche caen sobre otra, diez años después.

La pieza interpretada por Yanina Gruden, Nahuel Monasterio, Martina Zalazar, Federico Pezet y Rosa Rivoira explora la atmósfera silenciosa de la guerra de Malvinas en situaciones y personajes, en principio, ajenos al conflicto bélico.

Mora Monteleone declara: "Argentina no tuvo posguerra. La Guerra de Malvinas protagonizó la vida nacional durante tres meses, los programas de televisión se llenaron de discursos promotores y triunfalistas. Y el 18 de junio de 1982, cuando miles de chicos de diecinueve años regresaban como prisioneros en el buque inglés y otros yacían anónimamente sepultados en las islas, esos mismos programas hablaron sobre la selección de fútbol y la lotería".

"La mayoría de las obras argentinas sobre la guerra son sobre la guerra en sí, el escenario son las islas, los personajes son soldados. No hay Guerra fuera de ese lugar y de ese tiempo. Como si fuera algo que solo le sucedió a ese grupo de chicos. Algo a lo que el resto de los argentinos se asoma, en todo caso, desde afuera, sin sentirse involucrado. Esa relación de ajenidad me convocó. En esa sensación de que la guerra no es parte de nosotros encontré una metáfora y una potencia dramática que me interesaron”, concluye Monteleone.

La noche dos veces de Mora Monteleone en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA). Funciones de miércoles de febrero y marzo a las 20.30. Localidades $20000 y $18000 disponibles en Alternativa Teatral o en boletería del teatro.

Piano y sándwiches

Este febrero 2026, vuelve a Buenos Aires el ciclo que en 2025 revivió un ritual musical de vasta tradición: músicos y público cantando juntos alrededor de un piano.

El periodista y músico Hernán Siseles tramó a inicios del año pasado, entre el azar y el deseo de hacer música entre amigas y amigos, una red de pianos verticales que fueron encontrando nuevas casas en distintos puntos culturales de la ciudad. El primer ciclo fue en un bar de Colegiales, que muy pronto se vio desbordado. Así dio comienzo un ciclo que durante todo 2025 colmó cada lugar al que el SPB se movió.

Los Caligaris vuelven a Cosquín Rock: circo, amistad y fiesta para cerrar la noche del 14 de febrero



En los 4 jueves de febrero, ROSETI será quien vuelve a recibir esta experiencia que ya pasó por la sala de Almagro en un cierre de año a sala colmada.



Música en el Recoleta

El Centro Cultural Recoleta continúa con sus propuestas gratuitas de verano y esta semana su agenda musical incluye diferentes opciones.

Viernes 6 de febrero a las 19 en la terraza

El Purre: José Giménez Zapiola (actor y músico) se presentará junto a Mateo Robles y Luciano Ciganda. Proponen un show íntimo en formato acústico.

Sábado 7 de febrero a las 19 en la Capilla | Música clásica

Modernidad y romanticismo. Música de cámara.

Integrantes: Aldana Angió, Federico García Gerosa, Leandro Cruz García y Bruno Sias. Cuatro jóvenes músicos presentarán un concierto de cámara que abarcará sonoridades modernas y de fines del romanticismo. El repertorio comprenderá obras compuestas entre los años 1880 y 1960, exhibiendo así casi un siglo de historia. Desde la gracia del estilo francés, plasmada en obras rítmicas como la Petite Suite de Debussy, hasta la solemnidad del estilo Ruso/Soviético de Cui y de F. Amirov, se irán intercalando dúos, tríos y obras a 4 manos.

Domingo 8 de febrero a las 19 en la Capilla

Lucrecia Merico: la intérprete se presentará junto a las guitarras de Mariano Heler y Juan Iruzubieta. Ofrecerá un exquisito show con los mejores tangos y boleros del repertorio latinoamericano.

Intervención sonora en Fundación Andreani



El próximo domingo 8 de febrero se realizará una activación de 16 a 19, en la exposición Horizontes superpuestos, de David López Mastrangelo.

El Sindicato Creativo de Sonido —dúo integrado por Ju Camps y Juan T— realizará una intervención sonora, a través de micrófonos de contacto instalados en la estructura de la obra y en la propia arquitectura diseñada por Clorindo Testa para la Fundación. Las vibraciones producidas por el recorrido del público serán amplificadas y transformadas en tiempo real en una pieza sonora continua. La acción propone escuchar el edificio como cuerpo resonante y explorar la relación entre espacio, materia y percepción.



La exposición individual que presenta el artista argentino David López Mastrangelo, en la Fundación Andreani, propone un recorrido que articula una gran instalación, hecha con perfiles de aluminio para la construcción, y una serie de videos que dialogan con el espacio arquitectónico. En conjunto, las obras configuran un paisaje que refiere a las tensiones entre espacio íntimo y espacio urbano. Además, el

escritor Juan Mattio presenta un texto de ficción, inédito, para acompañar este proyecto.

Formado en arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y con una trayectoria interdisciplinaria, López Mastrangelo desarrolla una práctica que indaga en los límites entre lo construido y lo sensible. Su trabajo incorpora materiales provenientes del ámbito de la construcción para elaborar un estilo propio.

El trabajo que presenta en esta oportunidad dialoga con el edificio que el artista y arquitecto Clorindo Testa diseñó como sede de la Fundación Andreani, proponiendo un contrapunto con materiales livianos, casi descartables, con el concreto de las paredes.

David López Mastrangelo nació en Buenos Aires en 1983. Desarrolla su trabajo en diferentes medios. Desde sus pinturas con tramas y las tintas sobre papel con estructuras blandas, a los tejidos tridimensionales con el concepto de “restos” de materiales de la arquitectura, su obra da cuenta de una sensibilidad manual particular hacia aquello que habita en los bordes de su oficio.

Domingo 8 de febrero de 16 a 19 en Fundación Andreani /Avenida Don Pedro de Mendoza 1987, CABA).



