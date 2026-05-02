Alfio Acosta presentó en Rosario su libro sobre Alfonsín y el vínculo con los intelectuales

El politólogo y sociólogo Alfio Acosta presentó en Rosario su libro “Alfonsín y los intelectuales. Una aproximación al liberalismo político desde Parque Norte”, una obra que indaga en la relación entre el ex presidente Raúl Alfonsín y distintos referentes del pensamiento político, así como en la construcción de su ideario democrático. La actividad se desarrolló en la ciudad de Rosario y fue organizada por el espacio Generación Invencible, vinculado al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con el objetivo de promover el debate político e intelectual entre dirigentes, funcionarios y académicos.

La obra de Acosta se centra en el análisis del histórico discurso de Parque Norte, pronunciado por Alfonsín en 1985, y en el modo en que ese planteo condensa una serie de influencias intelectuales que marcaron su visión de la democracia.

Durante la presentación, el autor explicó que su investigación busca responder una serie de interrogantes clave: los giros ideológicos de los intelectuales de izquierda durante la transición democrática, las razones detrás del discurso alfonsinista y el peso de corrientes como el liberalismo político en su formulación. En ese marco, también abordó la influencia de pensadores como John Rawls, así como de referentes argentinos como Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola y Carlos Santiago Nino, en la construcción del pensamiento alfonsinista.

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El “trípode alfonsinista”

Uno de los conceptos centrales del libro es el denominado “trípode alfonsinista”, que sintetiza la concepción democrática del ex presidente. Según Acosta, este esquema se apoya en tres pilares: la participación política, la ética de la solidaridad y la modernización institucional.

A partir de esa estructura, el autor sostiene que el pensamiento de Alfonsín representa una confluencia entre el liberalismo político y el socialismo democrático, orientada a la construcción de un Estado legítimo y sustentable en el tiempo.

En ese sentido, destacó la idea de un pacto democrático amplio como condición necesaria para garantizar la estabilidad institucional, una noción que conecta directamente con las teorías del liberalismo igualitario.

Debate entre política e intelectuales

La presentación contó con la participación de Franco Gatti, quien remarcó la importancia de articular el campo político con el campo intelectual. Durante su intervención, Gatti subrayó que los intelectuales desempeñaron un rol clave en la configuración del pensamiento alfonsinista, tanto a través de vínculos directos como mediante influencias teóricas incorporadas en sus lecturas y decisiones de gobierno.

El evento reunió a una nutrida cantidad de funcionarios del gobierno de Santa Fe, dirigentes partidarios y referentes del ámbito universitario, lo que reflejó el interés político e institucional por la figura de Alfonsín y su legado.

Entre los asistentes se destacaron integrantes del gabinete provincial, autoridades académicas y dirigentes con trayectoria en la vida pública santafesina, consolidando el encuentro como un espacio de reflexión sobre la democracia argentina contemporánea.