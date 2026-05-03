Milei Top Gun: gracias a un DNU se paseó por un portaaviones nuclear de EE.UU.

El presidente Javier Milei volvió a tener en la semana que culmina un gesto de alineamiento absoluto con los EE.UU. y especialmente con la administración del republicano Donald Trump. Sucede en momentos donde la gestión libertaria enfrenta duros cuestionamientos producto de la perspectiva económica, la caída en las encuestas y los escándalos de corrupción que salpican al círculo presidencial.

Este jueves, invitado por el embajador de EE.UU. en el país, Peter Lamelas, el mandatario argentino participó de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada del país del norte, a bordo del portaaviones USS Nimitz. Las acciones se realizaron frente a las costas de Mar del Plata. Además de Milei, en la actividad estuvo Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, los ministros de Defensa y Seguridad, Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, el diputado Martín Menem y quien ofició de anfitrión, Lamelas.

Se trata en efecto de una serie de acciones conjuntas que el jefe de Estado argentino autorizó vía el decreto 264/2026, lo que despertó críticas en la oposición por no avalarse el ingreso de tropas extranjeras a través de una ley del Congreso. Por caso, la Bicameral de Trámite Legislativo (la que trata decretos) ni siquiera fue constituida por lo que el decreto presidencial siquiera fue avalado.

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El portaviones Nimitz se mueve con energía nuclear. Ingresó en aguas argentinas en el Estrecho de Magallanes y navegó a lo largo de toda la costa argentina por unos 150 kilómetros. No se trata de cualquier zona, sino de un área que podría garantizar el pasaje entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Además, es una región estratégica para el acceso a la Antártida.

La zona recorrida por el portaviones USS Nimitz se torna aún más sensible si se tiene en cuenta que la Argentina mantiene el reclamo por la soberanía en las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833.

La actividad que realizó Milei se dio casi en paralelo a la desmentida que brindó el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acerca del eventual cambio de posición que tendría EE.UU. respecto de Gran Bretaña. “Solo era un correo electrónico. La gente se está emocionando demasiado por un simple correo electrónico”, dijo el funcionario trumpista tras la filtración revelada por Reuters. Pero como si fuese poco, el propio Trump recibió al rey Carlos III en la Casa Blanca días atrás, y luego de la visita hasta anunció mejoras arancelarias para la producción de whisky. ¿TMAP? De esa manera, EE.UU. echó por tierra cualquier posibilidad de virar en su posición histórica y terminar respaldando el reclamo argentino por Malvinas.

Todo ello no impidió el mandatario argentino se mostrarse exultante en su visita al portaaviones. La pieza audiovisual difundida por Presidencia está musicalizada con rock, intentando otorgarle “épica” a las acciones militares de Milei y de sus funcionarios.

“En SouthernSeas2026 estamos ejercitando capacidades concretas que fortalecen la seguridad marítima del Atlántico Sur como nunca antes”, sostuvo el embajador Lamelas, quien desde el inicio de su gestión tuvo como uno de sus principales objetivos detener el avance chino en la región.