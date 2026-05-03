Santilli-Pareja, la dupla de Karina para Provincia

En el armado electoral de cara a 2027 en la provincia de Buenos Aires, comienzan a delinearse algunos movimientos en La Libertad Avanza, como la fórmula que podría desafiar al peronismo. Se trata del binomio Sebastián Pareja, titular del partido bonaerense, y Diego Santilli, ministro del Interior. Una sociedad que Karina Milei, la presidenta del partido nacional, se encargó de mostrar hace una semana en un acto en Suipacha.

Ante PERFIL, fuentes libertarias no descartan esa chance luego de la presentación en sociedad de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (Efdap), el órgano de formación de cuadros violetas en el mayor distrito electoral del país, en la localidad bonaerense. El evento contó con el protagonismo de la hermana del Presidente, quien posó con las dos figuras y fue la última oradora. Todo un vaticinio.

De todos modos, con mucho cuidado, en LLA aclaran que toda decisión electoral correrá por la dueña de la lapicera, Karina. Y ella decidirá quienes competirán. Lógicamente, por una cuestión de confianza, quiere a Pareja encabezando la fórmula. Al diputado nacional le seduce la chance y trabaja para ello. Pero ante los suyos siempre hace la misma aclaración: “Voy a estar donde Javier y Karina lo requieran, lo importante es el proyecto”.

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Por lo pronto, el legislador comenzó en la última semana una recorrida por distritos para empezar a charlar con referentes y estructurar los próximos pasos pensando en la campaña de 2027. El jueves, estuvo en Escobar junto a su núcleo de confianza. Ese grupo está compuesto por Ramón “Nene” Vera, diputado provincial, su hija Andrea diputada nacional, y Luciano Olivera, senador provincial y uno de los coordinadores de la primera sección electoral que tiene el partido opositor a nivel provincial, con buen vínculo con muchos referentes bonaerenses.

“Hay que fortalecer el trabajo territorial, ordenar la estructura y consolidar una estrategia clara de cara a lo que viene”, sostuvo un armador sobre el encuentro en el municipio con concejales de LLA. Fue el primero de varios que tendrá Pareja en los próximos meses en su rol como presidente del partido. Lógicamente, los referentes de las Fuerzas del Cielo, como el diputado provincial Agustín Romo, no entran en el esquema. El enfrentamiento entre el integrante de la Cámara baja y el hombre cercano a Santiago Caputo y sus adherentes es muy alto y se trasladó a la Justicia, con una denuncia de parte del hincha de San Lorenzo contra tuiteros que serían cercanos a la fuerza política del asesor por agravios y amenazas.

Hoy, los cercanos al diputado dicen que esos militantes digitales “se fueron de mambo” y que publicaron el número de su teléfono celular, lo que permitió que le lleguen diversos mensajes intimidatorios. Por el momento, no hay ninguna posibilidad de acercamiento entre los bandos.

Por otro lado, en LLA miran de reojo la afiliación de Santilli. Porque para el núcleo duro libertario que encarna el karinismo, “El Colo” sigue siendo un dirigente “foráneo” al espacio, pese a su alineamiento total y pleno con la gestión de Javier Milei.

En ese sentido, plantean que una eventual postulación debería estar acompañada de un gesto explícito: su afiliación al partido y el traspaso de sus legisladores al bloque oficialista en la provincia. Porque hoy sigue afiliado al PRO.

En concreto, piden que imite el gesto que tuvo Patricia Bullrich, senadora nacional, que se desafilió al partido amarillo en 2025, se pintó de violeta y traspasó a todos sus legisladores, como fichas de ajedrez. Así, fortaleció los bloques de LLA en el Congreso y en las Legislaturas porteñas y bonaerenses.

El ministro, que ya fue precandidato a gobernador de la Provincia, también sumó movimientos. El último miércoles, recibió a Ariel Rey, concejal libertario de San Pedro, distrito de la Segunda Sección Electoral. Así, activó una agenda de encuentros con dirigentes del interior para analizar escenarios y las dinámicas de las políticas municipales.

“Hablamos de la situación económica y la necesidad de gestión real en la provincia, y le presentamos proyectos concretos y nos retiramos con el apoyo para avanzar”, detalló Rey.