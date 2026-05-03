Ritondo se sumó al discurso oficialista y cuestionó las PASO

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, valoró la exposición del jefe de Gabinete en el Congreso al considerar que mostró una mejora en el funcionamiento institucional, al tiempo que reclamó “límites claros” frente a ataques personales en la política y propuso reformar el sistema de primarias sin eliminarlas.

En referencia al informe de gestión presentado por Manuel Adorni, Ritondo sostuvo que “fue mejor, institucionalmente, de lo que se esperaba” y destacó que la sesión evitó derivar en un “show” que, según indicó, habría perjudicado la seriedad del ámbito legislativo. “Que la gente pueda mirarlo más allá de lo que sucede habitualmente en el Congreso es positivo”, afirmó.

El legislador, en diálogo con Radio Rivadavia, se refirió al proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno de Javier Milei y planteó diferencias en torno a la eliminación de las PASO. Si bien reconoció el costo del sistema, defendió su utilidad para ordenar la competencia política. “Las PASO han hecho muchas cosas buenas, aunque también es cierto que son costosas”, indicó.

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Como alternativa, propuso avanzar hacia un esquema de primarias no obligatorias, tanto para los ciudadanos como para los partidos, con el objetivo de reducir gastos sin resignar participación.

“El que quiera participar para elegir un candidato lo puede hacer, y el que no, no tiene la obligación”, explicó. Según detalló, esta modalidad permitiría reducir significativamente los costos operativos.

Y planteó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas al sistema electoral, como la digitalización de afiliaciones y la posibilidad de implementar mecanismos de votación con validación biométrica.