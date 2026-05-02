Nueva interna peronista: Kicillof recorta la ayuda alimentaria en Buenos Aires y más de 2 millones dejarán de recibir asistencia

Axel Kicillof decidió recortar por 90 días el programa MESA y dejará de entregar desde mayo los módulos alimentarios que recibían más de 2 millones de bonaerenses en escuelas públicas de la provincia. La Cámpora apunta hacia el gobernador, y él contra Javier Milei.

La suspensión de uno de los principales dispositivos de asistencia alimentaria del conurbano alcanza al Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria, un esquema implementado durante la pandemia para reforzar la alimentación de familias con chicos en edad escolar.

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El programa distribuía cajas con nueve productos básicos a casi 2,1 millones de hogares a través de los consejos escolares de los 135 municipios bonaerenses. La decisión de interrumpirlo por tres meses implica el retiro temporal de una de las asistencias más extendidas de la provincia y abrió una nueva interna en el peronismo bonaerense, con fuertes críticas de La Cámpora al gobernador.

El argumento de la gobernación es fiscal: sostiene que el programa nació como un refuerzo extraordinario durante la emergencia sanitaria y que su continuidad quedó comprometida tras el retiro del financiamiento nacional. Durante la pandemia, la provincia cubría el 60% del costo y Nación el 40% restante. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, ese aporte se cortó y el Ejecutivo bonaerense asegura que debió absorber en soledad una erogación que ronda los $12.000 millones mensuales.

La nueva disputa dentro del peronismo bonaerense

Sectores de La Cámpora cuestionaron el recorte y buscaron despegarse de la medida, mientras en el entorno de Kicillof interpretaron el movimiento como un nuevo capítulo de la pelea interna con el kirchnerismo duro.

Pero la tensión por políticas sociales no es nueva; ya a fines de abril, desde la gobernación habían respondido con dureza a reclamos camporistas por la distribución de alimentos y acusaban a ese sector de “querer dañar” al mandatario provincial.

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En paralelo, el gobierno bonaerense buscó trasladar el costo político del recorte a la administración libertaria. En los últimos días, Kicillof volvió a apuntar contra Sandra Pettovello por la reducción de partidas alimentarias y reclamó a Nación una actualización de fondos para comedores escolares y asistencia social.

Aunque económicamente necesario, el recorte del MESA expone una doble tensión para el gobernador que lo deja muy mal parado. Por un lado, el ajuste con la Casa Rosada, que le sirve como excusa y para patear la pelota lejos de él mismo y quitarse responsabilidad. Por el otro, una interna peronista que vuelve a estallar en el terreno más sensible, el de la asistencia alimentaria.

En vistas del 2027, cada movimiento está medido con regla. Evidentemente, la situación se volvió insostenible para un Kicillof que, con intenciones de ser el representante del PJ en las listas nacionales, intenta mantener un perfil limpio y cerca de la gente.

RG/AF