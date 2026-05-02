La senadora Patricia Bullrich trató de "inútil" al gobernador bonaerense, Axel Kicillof por el caso de un robo a un nene de 12 años cuando iba a la escuela.

"Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad HOY", afirmó la extitular del Ministerio de Seguridad Nacional.

Con un posteo en sus redes sociales, la senadora sentenció: "Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?".

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"Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien", agregó.

Bullrich se refirió a un violento episodio ocurrido este jueves en la ciudad de La Plata. Un nene de 12 años fue sorprendido por un delincuente cuando iba a la escuela. El asaltante lo golpeó, le sacó sus pertenencias y le robó hasta el buzo que tenía puesto.

El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en calle 29 entre 529 y 530, en la localidad de Tolosa, y quedó registrado en una cámara de seguridad que funciona en la cuadra.

En las imágenes difundidas por eltrece, se observa el momento en el que el ladrón ataca al chico por la espalda y lo tira al piso. El nene no opuso ninguna resistencia. El ladrón le sacó la mochila y le revisó los bolsillos hasta encontrarle el celular, que también se llevó.

En desarrollo...

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