Zago: "Adorni en la vida política mintió, dijo que era blanco y terminó siendo un gris oscuro"

El diputado nacional Oscar Zago criticó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asegurar que “en la vida política mintió” ya que “dijo que era blanco y terminó siendo un gris oscuro”.

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“En la vida política mintió”

“No contestó nada. Dijo que todo eso es su vida privada. Yo creo que es un error. Él es una persona pública. Está totalmente confundido cuál es su rol. Y en su vida privada seguramente que lo va a tener que dirimir en la justicia para ver si de todo lo que se lo está acusando es verdad o mentira. En la vida política mintió, dijo que era blanco y terminó siendo un gris oscuro”, afirmó el legislador del MID.

“El problema lo tiene él. La mentira la dijo él, no la dijeron los demás, no las dijeron las ´operaciones periodísticas, de los diputados, de los senadores´ como quieren hacer creerle a la sociedad que es pura operación. La pura operación es cuando vos mentís. Si vos mentís vas a quedar atrapado en tu propia telaraña mentirosa”, agregó en declaraciones a Radio Splendid.

Al ser consultado sobre si Adorni debería renunciar, respondió: “Sin duda. Después de su primera mentira, vos no podés tener, el tercero en la línea de un Poder Ejecutivo, una persona que arranca en los medios de comunicación mintiendo. Está mintiendo y miente en lo mínimo, imaginate en lo máximo”.

Además señaló que en la sesión del miércoles “vino un Poder Ejecutivo y un gobierno a defender al jefe de Gabinete”. “Todo al revés”, puntualizó.

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“Recuento de bar”

Zago consideró que “lo que tendría que haber sido un informe general de todo lo que es el funcionamiento termina, como siempre cuando algo está tan cuestionado como el jefe de Gabinete de ministros, siendo más las preguntas por su cuestión personal, que por las cuestiones que a todos los argentinos nos deberían interesar”.

Por último expresó que Adorni vino a “contarnos la historia que ya sabemos, la herencia que nos dejó el kirchnerismo, la herencia que dejaron los otros gobiernos”. “La verdad que venir y hacer un recuento de bar es más de lo mismo”, cerró Zago.