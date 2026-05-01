Capitanich: "¡Están destruyendo todo! ¿Los gobernadores aliados y cómplices de este gobierno no piensan decir algo?"

El senador por Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que “el ajuste nacional hundió las cuentas fiscales de las provincias” al analizar el actual escenario nacional.

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Ajuste sobre las provincias

“¡Están destruyendo todo! Durante 2025, los gobiernos provinciales registraron un fuerte deterioro en sus cuentas”, sostuvo en la red social “X”.

“Al tercer trimestre, la mayoría pasó en déficit: caen los ingresos por la crisis en la actividad, se recortan las transferencias nacionales y las provincias deben aumentar el gasto para sostener lo que el Gobierno nacional abandonó”, agregó.

“De esta manera, casi todas las provincias muestran un fuerte deterioro de su situación fiscal. Es un modelo que las asfixia y termina trasladando el ajuste a la gente”, enfatizó el exmandatario chaqueño.

“En números, con ingresos prácticamente estancados, la suba del 8,8% interanual real en el gasto primario marcó un deterioro fuerte: las provincias pasaron de un superávit del 1,1% de sus ingresos a un déficit del 3%. Es el peor resultado desde principios de 2020”, informó el senador chaqueño.

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“¿Qué explicó la expansión del gasto?”

1- “El abandono de la infraestructura por parte del Gobierno Nacional obligó a los gobernadores a aumentar más de un 21% interanual real la inversión en obra pública”.



2- “La caída del ingreso de las familias y el aumento de tarifas empujaron un mayor gasto en personal (+6% interanual real)”.



3- “El freno de la actividad y la aceleración de la inflación profundizaron el deterioro: los recursos de origen nacional cayeron 6% real interanual en el primer trimestre de 2026”.



Además señaló que “están condenando a las provincias al déficit estrucutural, sin obra pública, que tiene efecto multiplicador, afectando al consumo y la calidad de vida”.

“Hay un deterioro económico que endeuda a las familias y genera un caos social. ¿Los gobernadores aliados y cómplices de este gobierno no piensan decir algo?”, se preguntó Capitanich.