Escándalo y fuego amigo: Virginia Gallardo se maquilló en el Congreso y cruzó a un diputado libertario

La Cámara de Diputados de la Nación volvió a ser escenario de una controversia que excede lo estrictamente legislativo. En esta oportunidad, la protagonista fue la diputada nacional de La Libertad Avanza por Corrientes, Virginia Gallardo, quien quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de una serie de fotografías donde se la observa retocándose el maquillaje y tomándose selfies en pleno recinto.

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Las imágenes, captadas por la agencia Noticias Argentinas (NA), se viralizaron rápidamente mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindaba su informe de gestión. La situación generó una ola de críticas en redes sociales, cuestionando el comportamiento de la legisladora y exfigura mediática durante la jornada parlamentaria.

El descargo: "Cómprense una vida"

Lejos de llamarse a silencio, Gallardo utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para responder con dureza al fotógrafo Claudio Fanchi y a los usuarios que la cuestionaron. "No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un cuarto intermedio era un pecado", disparó la correntina, argumentando que las fotos fueron tomadas en un momento de pausa de la sesión.

En un tono desafiante, la diputada invitó a sus detractores a interactuar con su contenido para mejorar sus métricas digitales: "Vayan a comentar, hatear, que me aumentan el engagement. Debo admitir que me hacen sentir importante". Incluso, ironizó sobre la atención recibida pidiéndole al reportero que "le saque una foto a esta trompa hermosa".

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Fuego amigo: interna en La Libertad Avanza

El episodio no solo quedó en una anécdota estética, sino que dejó al descubierto una posible grieta dentro de la representación libertaria correntina. Gallardo apuntó directamente contra su compañero de bloque, el diputado Lisandro Almirón, al notar que este le dio "me gusta" a una publicación que criticaba su actitud.

"Aparte de notar que Lisandro Almirón le pone 'me gusta' a una mentira como esta. Gracias por eso", sentenció Gallardo, evidenciando un clima de tensión interna. La diputada insistió en que el recinto estaba prácticamente vacío al momento de la selfie: "¿O no ven que atrás no hay nadie?", cuestionó para reafirmar que se encontraba en medio de un receso técnico y no durante la exposición del ministro nacional.