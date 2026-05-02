"Güerrín explotada" (como siempre) disparó elogios libertarios sobre "consumo" y duras respuestas

"Güerrín", en el centro porteño, no es en rigor una pizzería, es gente haciendo magia con muzzarella. Lleva casi 100 años, y como todo lugar emblematíco de la Ciudad en feriados y findes se llenará de gente paseando, de lunes a viernes se llenará de gente que trabaja o pasa por ahí, y cada día del año se llenará de gente por el motivo que sea. Trasciende presidentes, se llamen Alfonsín, Menenm, Kirchner, Macri, Milei, Toto Caputo o el que siga...

Aclarado entonces ese punto, el de que el éxito fainesco de Güerrin es atemporal, resulta poco feliz que el Gobierno, o algunos de sus habituales propagandistas, usen las imágenes de "Güerrín estallada de gente", como fue el caso de este 1° de Mayo, como símbolo de que el consumo "va genial, la economía está bárbara y si no la ven" es problema de opositores no del Gobierno, que hace todo de manera 'impecable'.

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Mensajes de ese tono retuiteó este viernes el propio Presidente de la Nación, haciendo que la muzzarella de Güerrín caiga en una grieta que no merece, ya que es casi una falta de respeto a gente que trabaja bien, y que con un producto de calidad se convirtió en un símbolo porteño. Güerrín es eso, una ventana que vende pizzas que todavía hoy permiten asomarse al Buenos Aires de hace décadas (cuando también se llenaba, por supuesto)

El tema viene a cuento del video de Santiago Oría, encargado de las filmaciones libertarias, luego posteado por Fran Casaretto, y retuiteado por Milei. El video era el siguiente:

Y con ese tono libertario enfatizando que el consumo no está en crisis, pese a los opositores que insisten en remarcar los problemas de centenares de empresas, cierres y despidos, las respuestas en X no tardaron en llegar:

HB