Intendentes de la Provincia de Buenos Aires marcharán en reclamo por los fondos alimentarios

Los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, de diferentes espacios políticos, marcharán hasta la sede del Ministerio de Capital Humano (Carlos Pellegrini 1285, CABA) , que conduce Sandra Pettovello, este miércoles 29 de abril a las 11:45hs en reclamo por el financiamiento del Programa MESA y la actualización de los montos del SAE.

El programa MESA es el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria bonaerense. Fue creado como medida excepcional en la pandemia y se ha convertido en un complemento indispensable frente a la situación económica y social actual.

El SAE es el Servicio Alimentario Escolar, que en 2025 ya tuvo un financiamiento aproximadamente un 50% menor a lo solicitado. Con la inflación actual, se estima necesario un aporte de 177 mil millones de pesos para su funcionamiento por parte del Gobierno nacional.

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Ambos programas son clave para garantizar la alimentación de más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires.

A continuación, se llevará a cabo un Encuentro de Gobiernos locales de PBA en la Federación Argentina de Municipios (FAM), Cerrito 82, CABA, presidida por Fernando Espinoza, que contará con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.