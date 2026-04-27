Creaurbana lanzó un nuevo esquema de financiación que, a diferencia de los esquemas tradicionales donde el financiamiento suele estar asociado a proyectos en obra, aplica también sobre unidades finalizadas. Esto permite acceder a la propiedad con posesión inmediata, financiando el saldo en cuotas.

El esquema combina un anticipo inicial con un saldo financiado directamente por la desarrolladora, sin intervención de bancos ni entidades financieras. En la práctica, el inversor accede a un activo concreto desde el inicio y organiza el pago del capital en función de su flujo, con estructuras diseñadas a medida.

Este enfoque está orientado tanto a un perfil inversor, que entiende el real estate como una clase de activo dentro de un portfolio diversificado, como a quienes buscan acceder a una vivienda que acompañe su estilo de vida.

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Creaurbana y BMA fueron premiadas en los International Property Awards

Con foco en unidades de alta gama y ubicaciones consolidadas, la propuesta combina resguardo de capital, solidez constructiva y potencial de valorización en el tiempo, junto con la posibilidad de habitar espacios de calidad desde el primer momento.

Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de Creaurbana, afirmó: “Buscamos ofrecer una alternativa concreta en un mercado donde el crédito sigue siendo una barrera. Este modelo permite acceder a unidades terminadas y en construcción, con la tranquilidad de ver exactamente qué se está comprando y con esquemas de pago que se adaptan a cada cliente”.

Cambio de lógica

El lanzamiento refleja un cambio de lógica dentro del sector. Mientras que históricamente el comprador financiaba el desarrollo durante la obra, en este caso es la desarrolladora quien asume ese rol, respaldando la operación con su estructura y capacidad financiera.

La iniciativa se encuentra disponible en distintas unidades de su cartera actual, incluyendo desarrollos como DePampa y DeAlcorta ubicados en Bajo Belgrano, un barrio que combina un perfil residencial distintivo con una creciente consolidación dentro del segmento premium de la ciudad, reconocido por su baja densidad, cercanía a espacios verdes y conexión con los principales corredores urbanos.

LM