Creaurbana recibió dos premios en los International Property Awards 2025

Creaurbana, la desarrolladora del Grupo Emes, recibió dos premios en los International Property Awards 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo inmobiliario.

“Es un orgullo recibir esta distinción internacional, que refleja el trabajo sostenido de todo nuestro equipo y el compromiso con la excelencia en cada proyecto. Queremos seguir elevando los estándares del real estate argentino y continuar impulsando proyectos que demuestren la capacidad constructiva de nuestro país”, destacó Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de Creaurbana.

Los premios fueron otorgados en las categorías “Architecture Multiple Residence” y “Single Apartment/Condominium Development”, que premian la excelencia en diseño, calidad constructiva e innovación.

El proyecto Martín Coronado 3300, ubicado en Barrio Parque a metros del Malba, alcanza el valor por metro cuadrado más alto del país. “Con solo 32 residencias de más de 300 m2 redefine el concepto de lujo urbano con una arquitectura de baja densidad, con materiales nobles y espacios que combinan diseño, confort y funcionalidad”, indicaron desde Creaurbana.

Los International Property Awards son un reconocimiento global de excelencia, en el que más de 100 expertos analizan cada proyecto según su diseño, sostenibilidad e impacto urbano. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 21 de noviembre en el Ritz-Carlton de South Miami, donde Creaurbana y BMA recibieron oficialmente los galardones.

Rodolfo Miani y Martín Freyre, arquitectos del proyecto.

Los proyectos de Creaurbana

Con más de 1.000.000 m2 construidos y el respaldo del Grupo Emes, Creaurbana "avanza con la visión de convertirse en la mayor desarrolladora de la Argentina".

Entre sus proyectos más recientes se destacan DePampa y DeAlcorta, en Bajo Belgrano, próximos a su entrega. Además, cuenta con una cartera de más de 120.000m2 en nuevos proyectos, ubicados en Puertos (Escobar), Puerto Madero y Vicente López, “reafirmando su compromiso de seguir creando espacios que elevan el estándar del real estate nacional”.

Por su parte, BMA es una firma global de arquitectura y planeamiento urbano con sede en Buenos Aires, Santiago de Chile y Miami. “Nuestra oficina reúne más de 150 profesionales que de manera colaborativa aúnan sus diferentes talentos y cualidades para crear el mejor resultado posible para cada uno de los proyectos, con todo tipo de programas y escalas, en cualquier parte del mundo”, indicaron.

Con más de 30 años de experiencia internacional, cuenta con más de 400 proyectos en diferentes ciudades en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Armenia, Arabia Saudita y Bulgaria.