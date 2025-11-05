Oscar Puebla: “La gente que quiere hacer una buena inversión debería comprar propiedades en pozo”

En diálogo con Canal E, el arquitecto Oscar Puebla, director de Puebla Inmobiliaria, analizó el impacto de la baja de tasas en el mercado y aseguró que el sector atraviesa su mejor momento en años.

La baja de tasas y el regreso del crédito impulsan la demanda

Según explicó Puebla, “las tasas están bajando y eso por supuesto es alentador porque teníamos parados los créditos”, lo que permitió una reactivación notable en la compraventa de inmuebles. Hasta hace unos meses, “únicamente el Banco Nación estaba dando créditos hipotecarios”, recordó, marcando un contraste con la situación actual.

El especialista destacó que el cambio se siente con fuerza: “Hemos vuelto a vivir de nuevo. Convengamos que hemos tenido épocas donde se vendían 1.500 o 2.000 propiedades por mes y en septiembre se vendieron 7.500”, subrayó. Para Puebla, lejos de un panorama recesivo, el mercado muestra signos claros de recuperación y dinamismo.

Sin embargo, advirtió que “el tema ahora es el stock”, ya que el incremento en la demanda redujo drásticamente la cantidad de propiedades disponibles. “Propiedades entre 80 y 120 mil dólares quedan solamente en CABA 20 mil propiedades”, detalló, alertando sobre la escasez de opciones en el segmento medio.

El arquitecto también recordó el difícil contexto previo: “Después de haber vivido una ley de contratos de alquileres que no le permitía a la gente alquilar, hoy en día la gente compró y hoy es difícil alquilar una vivienda para un propietario”, explicó, en referencia al cambio de comportamiento de los consumidores.

Construcción, precios y oportunidades de inversión

Consultado sobre los costos de construcción, Puebla afirmó que los valores actuales “son el piso de lo que van a estar las propiedades dentro de dos años” y recomendó observar el contexto regional: “Uruguay, Chile, Latinoamérica, están todos mucho más caros que nosotros”, comparó, señalando una ventana de oportunidad para invertir en ladrillos.

Respecto a la elección entre propiedades nuevas o usadas, fue categórico: “La gente que quiere hacer una buena inversión debería comprar propiedades en pozo”, aunque aclaró que “todavía no se pueden comprar las propiedades en pozo a través de créditos hipotecarios”, lo que mantiene el mayor dinamismo en el mercado de usados.

El entrevistado resaltó que, pese al aumento en la demanda, “las propiedades no subieron tanto como subió la demanda”, lo que genera un escenario atractivo para los compradores con ahorros disponibles.

Finalmente, Puebla transmitió un mensaje de optimismo: “De aquí en adelante, fiesta, alegría para toda la gente. Todo el mercado inmobiliario está festejando esta visión de estabilidad futura”, dijo, y aconsejó a los argentinos aprovechar el momento: “Si tienen unos dólares guardados en el colchón, compren casas, propiedades, terrenos, lo que sea”.

